Gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco al Future Games Show

Cronos: The New Dawn sarà "lineare ma con momenti di libertà" e avrà l'opzione New Game+

Il gioco è dunque caratterizzato da una componente body horror marcata , che riporta alla mente classici come Dead Space e ci mette a disposizione un arsenale adeguato per misurarci con questo tipo di mostruisità; a cominciare da un potente lanciafiamme con cui incenerire i corpi per impedirne l'assorbimento.

Al comando di un viaggiatore del tempo, alla disperata ricerca di fratture da sfruttare per tornare indietro a prima del disastro, dovremo confrontarci con l'orrore della malattia che ha decimato l'umanità , accecando le persone e spingendole a "fondersi" fra di loro per dar vita a creature raccapriccianti.

Ci siamo quasi

La data di uscita di Cronos: The New Dawn è vicina: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 settembre, e per allora potremo finalmentre sperimentare le inquietanti atmosfere e il raccapricciante design di un survival horror che appare davvero promettente.

Abbiamo provato Cronos: The New Dawn alcune settimane fa, trovando le idee alla base dell'esperienza molto interessanti, l'ambientazione curata e l'approccio survival piuttosto solido nella sua spietatezza.