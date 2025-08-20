1

Gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco al Future Games Show

Cronos: The New Dawn è stato presentato dagli sviluppatori con un interessante approfondimento durante il Future Games Show: ecco cos'hanno detto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2025
Il protagonista di Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
Gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco durante il Future Games Show, provvedendo ad approfondire diversi aspetti dell'esperienza survival horror, in cui ci troveremo a dover sopravvivere in un mondo devastato da una misteriosa apocalisse.

Al comando di un viaggiatore del tempo, alla disperata ricerca di fratture da sfruttare per tornare indietro a prima del disastro, dovremo confrontarci con l'orrore della malattia che ha decimato l'umanità, accecando le persone e spingendole a "fondersi" fra di loro per dar vita a creature raccapriccianti.

Il gioco è dunque caratterizzato da una componente body horror marcata, che riporta alla mente classici come Dead Space e ci mette a disposizione un arsenale adeguato per misurarci con questo tipo di mostruisità; a cominciare da un potente lanciafiamme con cui incenerire i corpi per impedirne l'assorbimento.

Cronos: The New Dawn sarà "lineare ma con momenti di libertà" e avrà l'opzione New Game+ Cronos: The New Dawn sarà lineare ma con momenti di libertà e avrà l'opzione New Game+

Potremo tuttavia contare anche su strumenti più sofisticati, come la Shift Blade: un'arma trasformabile che può assumere la forma di pistole, fucili a pompa e persino martelli devastanti, adattandosi in questo modo a qualsiasi situazione.

Ci siamo quasi

La data di uscita di Cronos: The New Dawn è vicina: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 settembre, e per allora potremo finalmentre sperimentare le inquietanti atmosfere e il raccapricciante design di un survival horror che appare davvero promettente.

Abbiamo provato Cronos: The New Dawn alcune settimane fa, trovando le idee alla base dell'esperienza molto interessanti, l'ambientazione curata e l'approccio survival piuttosto solido nella sua spietatezza.

Segnalazione Errore
