Gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco al Future Games Show

Gli sviluppatori di Cronos: The New Dawn hanno parlato del gioco durante il Future Games Show, provvedendo ad approfondire diversi aspetti dell'esperienza survival horror, in cui ci troveremo a dover sopravvivere in un mondo devastato da una misteriosa apocalisse.
Al comando di un viaggiatore del tempo, alla disperata ricerca di fratture da sfruttare per tornare indietro a prima del disastro, dovremo confrontarci con l'orrore della malattia che ha decimato l'umanità, accecando le persone e spingendole a "fondersi" fra di loro per dar vita a creature raccapriccianti.
Il gioco è dunque caratterizzato da una componente body horror marcata, che riporta alla mente classici come Dead Space e ci mette a disposizione un arsenale adeguato per misurarci con questo tipo di mostruisità; a cominciare da un potente lanciafiamme con cui incenerire i corpi per impedirne l'assorbimento.
Potremo tuttavia contare anche su strumenti più sofisticati, come la Shift Blade: un'arma trasformabile che può assumere la forma di pistole, fucili a pompa e persino martelli devastanti, adattandosi in questo modo a qualsiasi situazione.
Ci siamo quasi
La data di uscita di Cronos: The New Dawn è vicina: il gioco sarà disponibile a partire dal 5 settembre, e per allora potremo finalmentre sperimentare le inquietanti atmosfere e il raccapricciante design di un survival horror che appare davvero promettente.
Abbiamo provato Cronos: The New Dawn alcune settimane fa, trovando le idee alla base dell'esperienza molto interessanti, l'ambientazione curata e l'approccio survival piuttosto solido nella sua spietatezza.