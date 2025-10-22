Disponibile la demo di Cronos: The New Dawn per PC, ora è in sconto su PS5, Switch 2, Steam ed Epic Games Store

Cronos: The New Dawn si è rivelato una gradita sorpresa in questo ricco e affollato 2025. Se per un motivo o per un altro non siete certi che il survival horror di Bloober Team faccia al caso vostro, ora potrete fugare ogni dubbio grazie a una demo gratuita , da poco lanciata per PC su Steam ed Epic Games Store .

Approfittate dell'offerta sui maggiori store digitali

Stando ai dettagli, nella demo potrete esplorare la prima area di gioco armati di pistola e lanciafiamme, e potrete farvi un'idea delle meccaniche di gioco e in particolare del sistema di fusione dei nemici, che possono unirsi tra loro per dare vita a creature ancora più grottesche e letali. I salvataggi saranno trasferibili nel gioco completo, nel caso decideste di acquistarlo.

A questo proposito, segnaliamo che al momento Cronos: The New Dawn è disponibile in offerta su PC, PS5 e Nintendo Switch 2. In particolare, su Steam, Epic Games Store, PlayStation Store ed eShop potrete acquistarlo a 50,99 euro, beneficiando di uno sconto del 15%.

Cronos: The New Dawn è un survival horror in terza persona ambientato in un mondo cupo dove l'Europa orientale incontra la tecnologia retrofuturista. Nel titolo di Bloober Team vestiremo i panni del Transitante, agente di una misteriosa organizzazione incaricato di viaggiare indietro nel tempo fino al momento del cataclisma noto come Il Cambiamento, che ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose. Il nostro compito è recuperare le anime di individui speciali, essenziali per portare a termine il misterioso piano del Collettivo, con il giocatore che potrà scegliere quali assorbire e quali lasciare andare.