Cronos: The New Dawn è un successo o no? Bloober Team dice che si aspetta guadagni significativi

Bloober Team ha pubblicato circa un mese fa la sua nuova IP, Cronos: The New Dawn. Di esso sappiamo che ha venduto circa 200.000 unità nel fine settimana di apertura. Non abbiamo un aggiornamento preciso sui numeri nelle settimane successive, ma Bloober pare ritenere il gioco "un grande successo" per lo studio.
Di più, si aspetta guadagni significativi.
I commenti di Bloober Team su Cronos
Bloober si aspetta infatti di ottenere "un profitto significativo" dalla nuova IP, sebbene non abbia fornito numeri precisi al riguardo. È anche possibile che Cronos non abbia bisogno di ottenere vendite enormi e che, grazie a costi di sviluppo contenuti, il team sia in grado di guadagnare molto con un numero di unità piazzate inferiore a quelle del AAA medio.
Durante un Q&A con gli investitori, il CEO di Bloober Team - Piotr Babieno- e la Vice presidente Karolina Nowak hanno discusso del successo e commentato la possibilità di fare un sequel, spiegando che a parte degli aggiornamenti il team non sta lavorando né a dei DLC né a un seguito di Cronos: The New Dawn, ma è sempre possibile che in futuro le cose cambino visto che Bloober sta "certamente pensando allo sviluppo di questa IP".
Per ora quindi è troppo presto per parlare di un Cronos 2, ma non è impossibile. Al momento il team è infatti dedicato a un altro progetto, in quanto il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione.