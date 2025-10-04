Cronos: The New Dawn è un successo o no? Bloober Team dice che si aspetta guadagni significativi

Bloober Team ha pubblicato circa un mese fa la sua nuova IP, Cronos: The New Dawn. Di esso sappiamo che ha venduto circa 200.000 unità nel fine settimana di apertura. Non abbiamo un aggiornamento preciso sui numeri nelle settimane successive, ma Bloober pare ritenere il gioco "un grande successo" per lo studio.

Di più, si aspetta guadagni significativi.