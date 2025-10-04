Borderlands 4 non ha ottenuto vendite esplosive, ma con gli sconti potrà fare bene per gli analisti

Borderlands 4 è arrivato sul mercato e pare aver ottenuto risultati validi, ma esattamente quanto positivi sono? Un modo per rispondere è affidarsi agli analisti di mercato che forniscono dati (non ufficiali) che permettono di avere un'idea delle vendite.
Ora, Rhys Elliott di Alinea ha detto la propria sullo sparatutto di Gearbox Software.
I dati di Borderlands 4 secondo Alinea
Secondo Elliot, a settembre Borderlands è uno dei cinque giochi più scaricati e ha ottenuto 3.1 milioni di download tra tutte le piattaforme. L'analista spiega che "sebbene non sia stato esplosivo come i predecessori, la forte partenza su Steam e le vendite regolari su console suggeriscono che si trova in una buona posizione sul lungo periodo, perlomeno quando gli scontri cominceranno ad arrivare".
Parlando di sconti, di norma i giochi di Borderlands non si tirano indietro e spesso ricevono dei bei tagli anche dopo pochi mesi dalla pubblicazione. I giocatori lo sanno bene e infatti su Reddit - con un questionario pre-uscita - era emerso che molti erano disposti a non acquistare il gioco al lancio e aspettare uno sconto significativo.
Inoltre, attirare i giocatori nel gioco base a prezzi competitivi è un ottimo modo per accumulare sempre più giocatori e riuscire a vedere più DLC nel corso degli anni. Vedremo ovviamente come andranno le cose nel corso del tempo.
