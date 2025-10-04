Borderlands 4 non ha ottenuto vendite esplosive, ma con gli sconti potrà fare bene per gli analisti

Borderlands 4 è arrivato sul mercato e pare aver ottenuto risultati validi, ma esattamente quanto positivi sono? Un modo per rispondere è affidarsi agli analisti di mercato che forniscono dati (non ufficiali) che permettono di avere un'idea delle vendite .

I dati di Borderlands 4 secondo Alinea

Secondo Elliot, a settembre Borderlands è uno dei cinque giochi più scaricati e ha ottenuto 3.1 milioni di download tra tutte le piattaforme. L'analista spiega che "sebbene non sia stato esplosivo come i predecessori, la forte partenza su Steam e le vendite regolari su console suggeriscono che si trova in una buona posizione sul lungo periodo, perlomeno quando gli scontri cominceranno ad arrivare".

Parlando di sconti, di norma i giochi di Borderlands non si tirano indietro e spesso ricevono dei bei tagli anche dopo pochi mesi dalla pubblicazione. I giocatori lo sanno bene e infatti su Reddit - con un questionario pre-uscita - era emerso che molti erano disposti a non acquistare il gioco al lancio e aspettare uno sconto significativo.

Inoltre, attirare i giocatori nel gioco base a prezzi competitivi è un ottimo modo per accumulare sempre più giocatori e riuscire a vedere più DLC nel corso degli anni. Vedremo ovviamente come andranno le cose nel corso del tempo.

Vi lasciamo infine alla recensione di Borderlands 4.