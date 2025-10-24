Borderlands 4 migliora del 10% le prestazioni col nuovo aggiornamento

È infatti da poco arrivato un nuovo update che riesce a migliorare, perlomeno su PC, le prestazioni del gioco del 10% , secondo l'analisi fatta da MxBenchmarkPC.

Borderlands 4 è un gioco in continua evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le correzioni per i bug e i miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni .

Il video confronto di Borderlands 4

Secondo quanto indicato nel video qui sotto, che confronta il videogioco nella versione di lancio, in quella del 25 settembre e in quella più recente, Borderlands 4 ha ottenuto un +10% alle prestazioni sia alla risoluzione 4K che a quella 1440p.

Il fatto che il gioco regga a malapena i 59 FPS a 4K con una GPU di tutto rispetto come la RTX 5080 non suggerisce che Borderlands 4 sia un gioco perfettamente ottimizzato e facile da utilizzare su qualsiasi PC da gaming, ma perlomeno la situazione sta migliorando.

La patch non serve solo a migliorare le prestazioni, inoltre, ma serve anche a rendere il gioco più stabile, sistema alcuni problemi di funzionamento del multigiocatore, ripulisce l'interfaccia utente e aggiunge alcuni aggiornamenti alla "qualità della vita". Si tratta di una lista veramente enorme di piccole collezioni, che potete vedere su Steam.

Segnaliamo infine che il CEO di Borderlands 4 è veramente felice che i fan critichino i problemi tecnici e non la trama.