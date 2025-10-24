I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha una data di uscita su Disney+

Marvel ha annunciato la data di uscita de I Fantastici Quattro: Gli Inizi su Disney+: il film sarà disponibile per gli abbonati alla piattaforma streaming a partire dal 5 novembre, a circa quattro mesi dal debutto nelle sale cinematografiche italiane.

Con un cast caratterizzato dalla presenza di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Julia Garner, la pellicola è ambientata in un mondo alternativo rispetto a quello del Marvel Cinematic Universe, che viene improvvisamente minacciato da Galactus.

Il Divoratore di Mondi ha intenzione di saziare la propria fame assorbendo l'energia della Terra, e i Fantastici Quattro dovranno trovare un modo per evitare che ciò accada, ma la missione sarà la più difficile che il quartetto abbia mai affrontato.

Pur essendo stato molto apprezzato dalla critica, il film Marvel si è fermato a poco più di 500 milioni di dollari di incassi e non è dunque riuscito a battere il Superman di James Gunn, che si è imposto come la pellicola di supereroi di maggior successo del 2025.