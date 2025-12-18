Un teaser ufficiale di Avengers: Doomsday dei fratelli Russo dà il via al conto alla rovescia per l'uscita

Avengers: Doomsday è ancora lontano... o molto vicino a seconda dei punti di vista. I registi, Joe e Anthony Russo , ritengono che sia abbastanza vicino da rendere sensato condividere un teaser con un conto alla rovescia.

Il teaser di Avengers: Doomsday

I fratelli Russo hanno infatti pubblicato tramite il proprio profilo Instagram un breve video teaser dedicato ad Avengers: Doomsday nel quale viene fatto partire un conto alla rovescia, il quale sancisce che manca un anno all'arrivo della pellicola.

Se il video vi sembra in qualche modo familiare, probabilmente perché alcune sue animazioni sono le stesse che sono comparse nei video leak dedicati ai trailer di Doomsday, che la compagnia ha cercato di bloccare a più riprese. Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è stato ricostruito con l'IA Non è ancora stato confermato che i trailer finiti in rete siano legittimi, ma questo teaser ufficiale rende molto più credibili tali contenuti. Anche solo il fatto che i filmati siano stati rimossi con accusa di violazione di copyright è un importante indizio della loro credibilità.

I trailer del film degli Avengers dovrebbero arrivare nelle sale cinematografiche e precisamente durante Avatar: Fuoco e Cenere: i report di chi è andato al cinema però sono contrastanti visto che alcuni si lamentano che in realtà il trailer non è stato mandato in onda, mentre altri dicono di averlo visto.

Probabilmente tra non troppo tempo avremo modo di vedere i trailer direttamente in rete, in modo ufficiale.