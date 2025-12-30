Avengers: Doomsday, ecco il teaser ufficiale con Thor in italiano

Marvel ha pubblicato il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday, che nei giorni scorsi era stato vittima degli inevitabili leak filmati nei cinema e delle ormai consolidate ricostruzioni fatte dall'IA.

Come probabilmente saprete, protagonista del breve video è Thor, che recita una preghiera a suo padre Odino prima di lanciarsi nell'ennesima battaglia, profondamente cambiato dopo gli eventi che lo hanno coinvolto in Thor: Love and Thunder.

"Padre... tutta la vita ho risposto a ogni chiamata: all'onore, al dovere, alla guerra", dice il personaggio interpretato da Chris Hemsworth. "Ma ora il destino mi ha dato qualcosa che non ho mai cercato: una figlia, una vita indenne dalla tempesta."

"Prestami la forza del Padre di Tutti così che io possa combattere ancora una volta, sconfiggere un altro nemico e tornare a casa da lei. Non come guerriero ma come calore, per insegnarle non la battaglia ma la calma, del tipo che non ho mai conosciuto."