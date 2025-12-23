Avengers: Doomsday, il primo teaser trailer è stato pubblicato ufficialmente

Come probabilmente ormai saprete, Marvel ha preparato non uno, bensì quattro differenti teaser che verranno proiettati a rotazione nelle sale insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere, e inevitabilmente il secondo è già stato trafugato. Chi è il protagonista?

Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è stato pubblicato ufficialmente da Marvel, dopo i leak dei giorni scorsi e le versioni ricostruite con l'IA che in effetti ricreavano lo stesso "racconto" del video, pur utilizzando inquadrature differenti.

E poi c'è Spider-Man

Nelle scorse ore anche un altro atteso trailer è stato vittima di un leak, quello di Spider-Man: Brand New Day, che pare sia finito online in una versione decisamente migliore rispetto al filmato off-screen che ha fatto il giro della rete.

Considerando le modalità di pubblicazione, purtroppo episodi del genere sono inevitabili e qualcuno pensa si tratti ormai di uno dei tanti aspetti del marketing ufficiale, e cioè che siano i produttori stessi a far circolare determinati materiali o rumor al fine di alimentare l'entusiasmo attorno a un progetto.