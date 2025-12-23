Avengers: Doomsday, il primo teaser trailer è stato pubblicato ufficialmente

Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday è stato pubblicato ufficialmente da Marvel, dopo i leak dei giorni scorsi e le versioni ricostruite con l'IA che in effetti ricreavano lo stesso "racconto" del video, pur utilizzando inquadrature differenti.
Vediamo dunque lo Steve Rogers di Chris Evans che torna a casa in moto, parcheggia, ripone l'uniforme da Captain America in un baule e si dedica ai suoi nuovi interessi, per poi lasciare il posto all'ormai tradizionale dicitura che conferma il suo ritorno nel nuovo film.
Come probabilmente ormai saprete, Marvel ha preparato non uno, bensì quattro differenti teaser che verranno proiettati a rotazione nelle sale insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere, e inevitabilmente il secondo è già stato trafugato. Chi è il protagonista?
A quanto pare si tratta di Thor, che ritroviamo in una scena collocata evidentemente dopo gli eventi del controverso Love & Thunder: anche per lui c'è la conferma di un ritorno in Avengers: Doomsday.
E poi c'è Spider-Man
Nelle scorse ore anche un altro atteso trailer è stato vittima di un leak, quello di Spider-Man: Brand New Day, che pare sia finito online in una versione decisamente migliore rispetto al filmato off-screen che ha fatto il giro della rete.
Considerando le modalità di pubblicazione, purtroppo episodi del genere sono inevitabili e qualcuno pensa si tratti ormai di uno dei tanti aspetti del marketing ufficiale, e cioè che siano i produttori stessi a far circolare determinati materiali o rumor al fine di alimentare l'entusiasmo attorno a un progetto.