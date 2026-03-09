Super Mario Galaxy il Film ha un trailer finale, nel cast c'è anche Brie Larson

Nintendo ha appena pubblicato il trailer finale di Super Mario Galaxy il Film, rivelando contestualmente la presenza nel cast di attori come Brie Larson, che doppierà Rosalinda, Donald Glover, che darà la voce a Yoshi.
Non è tutto: oltre agli interpreti che torneranno dal primo capitolo, come Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Peach) e Keegan-Michael Key (Toad), saranno presenti anche Luis Guzman, che interpreterà Wart, e Issa Rae, che darà la voce alla Dolceape Regina.
Per quanto riguarda il trailer in sé, i protagonisti assistono all'arrivo di Bowser Jr. (doppiato dal regista Benny Safdie) che, determinato a liberare suo padre, trasporta l'intero Castello di Peach nello spazio, dando il via a un'entusiasmante avventura fra le galassie.
Come già annunciato, l'uscita di Super Mario Galaxy il Film nelle sale cinematografiche italiane è fissato al prossimo 1 aprile.
Una nuova avventura
Durante il Direct, Shigeru Miyamoto ha ricordato che fra poche ore sarà il Mar10 Day: un evento che Nintendo ha voluto celebrare non solo con le nuove offerte tematiche su eShop, ma anche con il trailer finale di Super Mario Galaxy il Film.
Dopo lo straordinario successo di Super Mario Bros. il Film, che ha incassato oltre un miliardo di dollari, la nuova collaborazione fra la casa giapponese e Illumination punta a fare altrettanto bene e a portare sullo schermo un gran numero di nuovi personaggi.