Super Mario Galaxy il Film ha un trailer finale, nel cast c'è anche Brie Larson

Come già annunciato, l'uscita di Super Mario Galaxy il Film nelle sale cinematografiche italiane è fissato al prossimo 1 aprile .

Super Mario Galaxy - Il Film propone un secchio per popcorn a tema Yoshi e non solo

Non è tutto: oltre agli interpreti che torneranno dal primo capitolo, come Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Peach) e Keegan-Michael Key (Toad), saranno presenti anche Luis Guzman , che interpreterà Wart, e Issa Rae , che darà la voce alla Dolceape Regina.

Nintendo ha appena pubblicato il trailer finale di Super Mario Galaxy il Film , rivelando contestualmente la presenza nel cast di attori come Brie Larson , che doppierà Rosalinda, Donald Glover, che darà la voce a Yoshi.

Una nuova avventura

Durante il Direct, Shigeru Miyamoto ha ricordato che fra poche ore sarà il Mar10 Day: un evento che Nintendo ha voluto celebrare non solo con le nuove offerte tematiche su eShop, ma anche con il trailer finale di Super Mario Galaxy il Film.

Dopo lo straordinario successo di Super Mario Bros. il Film, che ha incassato oltre un miliardo di dollari, la nuova collaborazione fra la casa giapponese e Illumination punta a fare altrettanto bene e a portare sullo schermo un gran numero di nuovi personaggi.