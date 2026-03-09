Le vendite di PS5 Pro hanno ricevuto una spinta dalla nuova PSSR?

Stando a una serie di testimonianze, sembra che la nuova PSSR stia spingendo le vendite di PS5 Pro, rilanciando la popolarità della console Sony dopo un debutto passato un po' in sordina per via di diversi fattori, fra cui un prezzo di vendita importante.

Attualmente negli Stati Uniti PlayStation 5 Pro risulta esaurita su PlayStation Direct, lo store ufficiale Sony, e sebbene sia ancora possibile trovare la console presso altri rivenditori, la differenza rispetto ai mesi scorsi appare lampante.

Introdotta con Resident Evil Requiem, la versione aggiornata della PlayStation Spectral Super Resolution ha dato subito prova di un'efficacia sorprendente, producendo risultati sostanzialmente migliori rispetto alla precedente iterazione di questa tecnologia di upscaling.

La cosa interessante è che il prossimo titolo che sfrutterà la nuova PSSR è Crimson Desert, un'esperienza particolarmente attesa che sarà disponibile fra pochi giorni e punta a impiegare al meglio le capacità di PS5 Pro.