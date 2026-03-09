Le vendite di PS5 Pro hanno ricevuto una spinta dalla nuova PSSR?

Stando a una serie di testimonianze, sembra che la nuova PSSR stia spingendo le vendite di PS5 Pro, rilanciando la popolarità della console Sony dopo un debutto passato un po' in sordina per via di diversi fattori, fra cui un prezzo di vendita importante.
Attualmente negli Stati Uniti PlayStation 5 Pro risulta esaurita su PlayStation Direct, lo store ufficiale Sony, e sebbene sia ancora possibile trovare la console presso altri rivenditori, la differenza rispetto ai mesi scorsi appare lampante.
Introdotta con Resident Evil Requiem, la versione aggiornata della PlayStation Spectral Super Resolution ha dato subito prova di un'efficacia sorprendente, producendo risultati sostanzialmente migliori rispetto alla precedente iterazione di questa tecnologia di upscaling.
La cosa interessante è che il prossimo titolo che sfrutterà la nuova PSSR è Crimson Desert, un'esperienza particolarmente attesa che sarà disponibile fra pochi giorni e punta a impiegare al meglio le capacità di PS5 Pro.
Un inatteso allineamento astrale
Stando agli ultimi dati ufficiali, nel 2025 le vendite di PS5 Pro sono state pari al 13% di quelle di PS5: una percentuale in linea con i numeri totalizzati da PS4 Pro, sebbene la nuova console sia arrivata nei negozi con un prezzo decisamente più alto.
Sarà dunque interessante capire quali risultati produrrà "l'effetto PSSR" nel corso di quest'anno, nonché naturalmente cosa accadrà quando assisteremo al debutto di GTA 6 e PS5 Pro si porrà di fatto come la piattaforma migliore su cui far girare il nuovo gioco di Rockstar Games.