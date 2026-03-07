Un modder ha trasformato PlayStation 5 in una Steam Machine, con tanto di Linux

Andy Nguyen, modder famosissimo sulla scena, conosciuto online anche come theflow0, ha dimostrato di essere riuscito a far girare Linux su PlayStation 5, trasformando di fatto la console in una sorta di Steam Machine, cioè un sistema capace di eseguire giochi PC tramite Steam.
Nel video pubblicato dal modder si vede la console eseguire Grand Theft Auto V nella versione Enhanced, con ray tracing attivo, risoluzione 1440p e circa 60 fotogrammi al secondo. Questo dimostra che il progetto non è solo un semplice avvio dimostrativo del sistema operativo, ma una configurazione effettivamente capace di far funzionare i giochi PC direttamente sull'hardware della console. Del resto è noto che l'architettura delle moderne console, PS5 compresa, è fondamentalmente quella di un PC.
Un gran risultato, ma non facile da ottenere
Nguyen ha spiegato che molte funzioni hardware di PS5 risultano già compatibili con Linux: l'uscita video 4K via HDMI con audio, il riconoscimento completo delle porte USB e il supporto alle periferiche standard.
Durante i test, la macchina funzionava con la CPU a circa 3,2 GHz e la GPU a circa 2,0 GHz, anche se teoricamente potrebbe raggiungere frequenze più alte; tuttavia, aumentando i clock fino a 3,5 GHz per la CPU e 2,23 GHz per la GPU, il modello PS5 Slim utilizzato tendeva a surriscaldarsi troppo rapidamente.
Dal punto di vista tecnico, il progetto è possibile grazie a Byepervisor, un exploit sviluppato dalla comunità PS5Dev che consente di ottenere accesso alle profondità del sistema e avviare sistemi operativi alternativi come Linux. Tuttavia questa tecnica funziona solo su firmware molto vecchi della console (versioni 1.xx o 2.xx), cioè sulle prime PS5 prodotte. Le versioni più recenti del firmware hanno già corretto queste vulnerabilità, quindi la procedura non è applicabile alla maggior parte delle console oggi in circolazione. Non provateci, quindi, se non siete dei modder esperti.