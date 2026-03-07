Un modder ha trasformato PlayStation 5 in una Steam Machine, con tanto di Linux

Nel video pubblicato dal modder si vede la console eseguire Grand Theft Auto V nella versione Enhanced, con ray tracing attivo, risoluzione 1440p e circa 60 fotogrammi al secondo. Questo dimostra che il progetto non è solo un semplice avvio dimostrativo del sistema operativo , ma una configurazione effettivamente capace di far funzionare i giochi PC direttamente sull'hardware della console. Del resto è noto che l'architettura delle moderne console, PS5 compresa, è fondamentalmente quella di un PC.

Un gran risultato, ma non facile da ottenere

Nguyen ha spiegato che molte funzioni hardware di PS5 risultano già compatibili con Linux: l'uscita video 4K via HDMI con audio, il riconoscimento completo delle porte USB e il supporto alle periferiche standard.

Durante i test, la macchina funzionava con la CPU a circa 3,2 GHz e la GPU a circa 2,0 GHz, anche se teoricamente potrebbe raggiungere frequenze più alte; tuttavia, aumentando i clock fino a 3,5 GHz per la CPU e 2,23 GHz per la GPU, il modello PS5 Slim utilizzato tendeva a surriscaldarsi troppo rapidamente.



Dal punto di vista tecnico, il progetto è possibile grazie a Byepervisor, un exploit sviluppato dalla comunità PS5Dev che consente di ottenere accesso alle profondità del sistema e avviare sistemi operativi alternativi come Linux. Tuttavia questa tecnica funziona solo su firmware molto vecchi della console (versioni 1.xx o 2.xx), cioè sulle prime PS5 prodotte. Le versioni più recenti del firmware hanno già corretto queste vulnerabilità, quindi la procedura non è applicabile alla maggior parte delle console oggi in circolazione. Non provateci, quindi, se non siete dei modder esperti.