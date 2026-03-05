PlayStation via dal PC perché Sony si sente minacciata da Valve e Steam Machine, per un ex-Xbox

"Considerano Valve un nuovo importante concorrente. Valve entrerà nel mercato dei soggiorni e delle console con Steam Machine e probabilmente con varianti di terze parti, tutte basate su SteamOS. Valve non commette molti errori e Sony è abbastanza intelligente da rendersene conto", ha riferito Ybarra.

La considerazione di Ybarra in questo caso è piuttosto ponderata e sviluppata, espressa attraverso diversi messaggi online su X, ma fondamentalmente si basa sull'idea che Sony abbia iniziato a vedere Valve, Steam e Steam Machine come dei minacciosi concorrenti diretti rispetto a PlayStation.

Dopo l'indiscrezione di Bloomberg sul fatto che PlayStation possa allontanarsi dal PC per quanto riguarda le sue esclusive single player abbiamo assistito alla solita gara delle considerazioni da parte di giornalisti, analisti e addetti ai lavori, e tra queste non poteva certo mancare quella dell'ex-Xbox ed ex-Activision Mike Ybarra , personaggio che tiene particolarmente a dire la sua sugli argomenti più caldi della pubblica piazza videoludica.

Una rivelazione all'improvviso

Secondo l'ex-manager di Blizzard, insomma, la mossa di Sony sarebbe un modo per tirarsi indietro e non offrire un vantaggio a quello che sta diventando un concorrente sempre più diretto, specialmente con l'annuncio della Steam Machine che, di fatto, rappresenterebbe una sorta di console targata Valve.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il fatto di porre le proprie esclusive prodotte internamente su questa piattaforma rappresenterebbe una sorta di auto-danneggiamento da parte di Sony, secondo Ybarra, sostenitore del fatto che le esclusive abbiano ancora grande importanza per la vendita delle console, dunque la nuova strategia di Sony mira a proteggere l'integrità della propria piattaforma, anche in vista della prossima generazione con PS6.

A chi ha fatto notare la scarsa minaccia che potrebbe rappresentare una macchina presumibilmente molto costosa e comunque meno immediata di una console, Ybarra ha snocciolato quelli che possono essere i punti di forza di Steam Machine: "7.000 giochi. Il più ampio set di giocatori. Terze parti con opzioni hardware più economiche o più costose (da 500 a 5.000 dollari)", ha riferito.

"Una politica di restituzione dei giochi che consente di giocare fino a 3 ore e restituirli con rimborso senza dover fornire alcuna spiegazione. Un piano famiglia che consente di condividere la propria libreria completa con tutti i membri della famiglia su PC e altri dispositivi. Multiplayer gratuito", insomma, gli elementi a favore di Steam Machine non sono pochi.

Da considerare poi il fatto che Valve sia totalmente incentrata sui giocatori e, come compagnia privata, non subisca praticamente alcuna pressione esterna da parte degli azionisti, cosa che consente un approccio molto più libero e dinamico, secondo l'ex-Xbox.

Come abbiamo visto, Sony potrebbe ridurre il lancio di esclusive PlayStation single player su PC, con alcune motivazioni spiegate nelle ore scorse in un approfondimento pubblicato da Bloomberg.