Sony vuole fare un reboot dell'universo di Spider-Man, dopo i fallimenti di Kraven, Madame Web e Morbius

Tom Rothman, CEO di Sony Film , ha confermato che la compagnia ha intenzione di fare un reboot dell'universo espanso di Spider-Man , ovvero di film come Kraven, Madame Web e Morbius, dopo che questi hanno fallito su tutta la linea.

Cosa ha detto Sony sull'universo cinematografico di Spider-Man

Quando gli è stato chiesto se lo Spider-verse cinematografico è "morto", la risposta è stata "no", nel senso che Sony vuole tornare a realizzare film di tal tipo, "a un certo punto". Inoltre, l'obiettivo è di realizzare un "reboot innovativo" con "nuove persone".

Purtroppo non ci vengono dati altri dettagli, ma supponiamo che qualsiasi piano richiederà un po' di tempo per essere messo in atto. Ricordiamo che Sony ha iniziato a lavorare sull'universo espanso di Spider-Man nel 2018 con Venom. Nel 2021 e nel 2024 ha pubblicato i due seguiti che hanno chiuso la storia. Sebbene i due film abbiano ottenuto buoni incassi, non sono stati particolarmente apprezzati dalla critica.

Il vero problema è arrivato con Morbius (2022) che ha ricevuto recensioni talmente negative da diventare un meme. Nel 2024 sono usciti invece Madame Web e Kraven il Cacciatore, che si sono rivelati - al pari di Morbius - un disastro al botteghino. All'epoca, il CEO di Sony Pictures Tony Vinciquerra ha affermato che Kraven è stato "probabilmente il peggior lancio che abbiamo avuto in sette anni e mezzo". Ha poi lasciato la propria posizione, ma solo dopo aver accusato la stampa per le critiche rivolte ai film, affermando che le recensioni hanno causato il fallimento di tali pellicole.

In attesa di questo reboot, prepariamoci per l'arrivo di Spider-Man: Brand New Day che segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland.