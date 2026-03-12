PS6, Xbox Helix e PlayStation portatile avrebbero lo stesso periodo di uscita previsto, ecco quando

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardanti il periodo di uscita di PS6 e la nuova Xbox Project Helix, ma secondo un noto leaker considerato affidabile per quanto riguarda le questioni di hardware avrebbero ancora come obiettivo un lancio quasi in contemporanea: si tratterebbe dello stesso periodo, ovvero l'autunno 2027.
Kepler ha menzionato la questione all'interno di una discussione sul forum NeoGAF, riferendo semplicemente che "sia Xbox che PS6 sono ancora in corsa per l'autunno 2027", per la precisione indicando il periodo "holiday 2027" come target per l'uscita, che solitamente si riferisce alla fase pre-natalizia tra novembre e dicembre.
Oltre alle due console domestiche, ci sarebbe anche la presunta PlayStation portatile prevista sempre per lo stesso periodo, dunque si prospetterebbe un lancio quasi in contemporanea per le due concorrenti anche per la prossima generazione.
Un lancio in contemporanea?
Si tratterebbe di una situazione analoga a PS5 e Xbox Series X|S, che sono state immesse sul mercato praticamente a distanza di giorni nel 2020, sebbene all'epoca con tutti i problemi derivanti dalla scarsità di unità disponibili per la pandemia da COVID.
Per quanto riguarda Xbox Project Helix, il periodo indicato rientra alquanto nelle voci di corridoio emerse finora, che vedono la console Microsoft in corsa per il lancio nel prossimo anno.
D'altra parte, la stessa CEO di AMD, Lisa Su, aveva riferito che Microsoft è a buon punto per un'uscita nel 2027 della sua nuova console di prossima generazione, ma stupisce alquanto l'idea che anche PS6 possa essere pronta per il 2027.
Su questa c'erano infatti state diversi rumor che la volevano posticipata forse al 2028 o addirittura dopo, cosa che in effetti poteva rientrare nella volontà di evitare la crisi attuale delle RAM e con la possibilità di mantenere l'ottimo andamento di PS5.
Nel frattempo sono emerse diverse informazioni interessanti sulla prossima Xbox dalla GDC 2026, come le prime specifiche tecniche e il fatto che le versioni Alpha verranno inviate agli sviluppatori nel 2027.