PS6, Xbox Helix e PlayStation portatile avrebbero lo stesso periodo di uscita previsto, ecco quando

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardanti il periodo di uscita di PS6 e la nuova Xbox Project Helix, ma secondo un noto leaker considerato affidabile per quanto riguarda le questioni di hardware avrebbero ancora come obiettivo un lancio quasi in contemporanea: si tratterebbe dello stesso periodo, ovvero l'autunno 2027.

Kepler ha menzionato la questione all'interno di una discussione sul forum NeoGAF, riferendo semplicemente che "sia Xbox che PS6 sono ancora in corsa per l'autunno 2027", per la precisione indicando il periodo "holiday 2027" come target per l'uscita, che solitamente si riferisce alla fase pre-natalizia tra novembre e dicembre.

Oltre alle due console domestiche, ci sarebbe anche la presunta PlayStation portatile prevista sempre per lo stesso periodo, dunque si prospetterebbe un lancio quasi in contemporanea per le due concorrenti anche per la prossima generazione.