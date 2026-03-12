Monitor ASUS in FullHD da 24" è oggi al minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione in occasione della Festa delle Offerte di Primavera sul monitor ASUS da 24" con risoluzione FullHD che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43%: prezzo finale di 73€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Si tratta di un pannello IPS e dunque, non propriamente all'avanguardia con le ultime tecnologie, così come, non siamo di fronte ad un prodotto orientato principalmente al gaming ma, comunque, vista l'offerta e il prezzo di vendita si tratterebbe di un acquisto molto utile per chi è alla ricerca di un monitor versatile senza spendere troppo.
Ulteriori dettagli sul monitor
La superficie anti-riflesso aiuta inoltre a ridurre i riflessi della luce ambientale, migliorando il comfort visivo anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Questo monitor presenta, nonostante tutto, un tempo di risposta di 1 millisecondo (MPRT) e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, caratteristiche che contribuiscono a rendere l'immagine più fluida e reattiva nei giochi veloci.
Il rapporto di contrasto di 1000:1 permette inoltre di ottenere una buona distinzione tra le aree chiare e scure dello schermo. Tra le funzionalità integrate spicca anche la tecnologia Eye Care Plus, progettata per proteggere la vista durante l'uso prolungato. Questa include la modalità Color Augmentation, pensata per aiutare gli utenti con difficoltà nella percezione dei colori.