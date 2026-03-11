Sul PlayStation Store sono iniziati gli sconti di Mega Marzo con migliaia di offerte per PS4 e PS5

È di nuovo tempo di sconti sul PlayStation Store: da questa mattina sono attive le nuove promozioni Mega Marzo, che includono oltre 4.000 offerte tra giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5. La scelta è ampia, ma alcuni sconti spiccano più di altri.

Tra le offerte principali troviamo Death Stranding 2: On the Beach, ora disponibile a 59,99 euro con uno sconto del 25% rispetto ai 79,99 euro di listino. Piccola ma gradita riduzione anche per uno dei titoli più apprezzati degli ultimi mesi: Nioh 3, proposto a 71,99 euro con uno sconto del 10%.