Sul PlayStation Store sono iniziati gli sconti di Mega Marzo con migliaia di offerte per PS4 e PS5

È di nuovo tempo di sconti sul PlayStation Store: da questa mattina sono attive le nuove promozioni Mega Marzo, che includono oltre 4.000 offerte tra giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5. La scelta è ampia, ma alcuni sconti spiccano più di altri.
Tra le offerte principali troviamo Death Stranding 2: On the Beach, ora disponibile a 59,99 euro con uno sconto del 25% rispetto ai 79,99 euro di listino. Piccola ma gradita riduzione anche per uno dei titoli più apprezzati degli ultimi mesi: Nioh 3, proposto a 71,99 euro con uno sconto del 10%.
Sconti anche su Resident Evil, Metal Gear e God of War Ragnarok
Se Resident Evil Requiem vi ha fatto tornare la voglia di survival horror, segnaliamo che la Resident Evil Remake Trilogy, che include i rifacimenti del secondo, terzo e quarto capitolo, è ora in offerta a 35,99 euro invece di 89,99 euro. Restando in tema di grandi classici rivisitati, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater scende a 39,99 euro, la metà del prezzo standard.
Ottimo sconto anche per God of War: Ragnarok, disponibile a 39,99 euro (-50%). Da segnalare inoltre Baldur's Gate 3 Deluxe Edition a 59,99 euro (-25%), Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition a 49,99 euro (-50%), Persona 5 Royal a 17,99 euro (-70%), Silent Hill 2 + Silent Hill f a 65,99 euro (-40%) e Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered a 14,99 euro (-50%).
Le promozioni Mega Marzo resteranno attive fino alle 01:00 italiane del 26 marzo. Il catalogo completo è consultabile sul PlayStation Store a questo indirizzo.