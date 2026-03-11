Pokémon Pokopia: come visitare le isole oniriche

Pokémon Pokopia è finalmente approdato sulle nostre Nintendo Switch 2 e sono già alcuni giorni che, nei panni mutaforma di Ditto, stiamo rimodellando gli arcipelaghi messi a nostra disposizione da Omega Force. I più scafati sapranno già tutto delle isole oniriche, ma per coloro che hanno appena iniziato la loro avventura e non vedono l'ora di dare un bel calcio d'inizio alla propria missione di riqualificazione del territorio, questa guida fa al caso vostro, in quanto vi mostreremo come sbloccare e sfruttare le isole oniriche.

Cosa sono le isole oniriche? È bene iniziare spiegando cosa sono le isole oniriche. In breve, sono territori ricchi di materiali. Il viaggio si può intraprendere un numero infinito di volte, a patto che la destinazione sia sempre la stessa isola per un giorno intero. Sono fondamentali per ottenere risorse velocemente e, spesso, anche per scoprirne di nuove, così da aiutarci a espandere le nostre conoscenze e le attività che possiamo svolgere nel gioco (e, soprattutto, a sbloccare più Pokémon). Per raggiungerle, però, bisogna prima aiutare Drifloon, Pokémon a cui manca il contatto umano e che, per questo, ci incaricherà di trovare delle bambole così da poter attingere dai ricordi insiti in esse per riacquistare vigore. Drifloon, il Pokémon che sente la mancanza degli esseri umani Come ricompensa, ci garantirà un lasciapassare diretto per queste fucine di risorse. Ogni bambola porterà a una diversa isola, ma sarà possibile utilizzarne solo una al giorno, attraverso la quale viaggiare (anche più di una volta) per andare a raccogliere i materiali a essa legati.

Come trovare Drifloon? Drifloon, per nostra fortuna, non è un Pokémon troppo difficile da individuare. Infatti, lo possiamo trovare nella Landa Rinsecchita, a ovest del Pokémon Center, oltre un promontorio che possiamo o valicare o scavare. Drifloon è alla ricerca di un habitat dove stabilirsi Qualsiasi sia l'approccio scelto, una volta dall'altra parte si dovrebbe facilmente riuscire a intravedere Drifloon fluttuare sulla costa, lungo il sentiero che porta alla spiaggia. Parlandoci due volte, il Pokémon ci chiederà di creare il suo habitat, che si può ottenere posizionando tre fuochi da campo vicini tra loro, facilmente costruibili al tavolo da lavoro. L'habitat di Drifloon è stato ripristinato Fatto ciò, abbiamo bisogno di Charmander. Dopo avergli chiesto di seguirci, non ci resta che posizionarci nei pressi dei tre falò e la piccola salamandra ardente penserà ad accendere i fuochi. Una volta sbloccato l'habitat, bisogna tornare da Drifloon è comunicargli che tutto è pronto per accoglierlo.

Come si ottengono le bambole? Creato l'ambiente adatto per Drifloon, questi ci comunicherà la sua delusione nello scoprire che non c'è umano in vista. Per alleviare la sua nostalgia galoppante, ci fa capire che delle bambole gli ricorderebbero l'affetto provato dagli umani per quegli oggetti di pezza e ciò lo rallegrerebbe parecchio. Una bambola di Ditto Tocca a noi, quindi, trovarle e consegnargliele. Come? Le bambole si possono ottenere in svariati modi. La bambola del Sostituto, icona che fa il suo ritorno anche in Pokopia Il più immediato è senz'altro scavare fino a che non ci si imbatte in blocchi avvolti da un bagliore dorato. In questi è, infatti, possibile trovare una bambola. Altro modo è aprire le Poké Ball rosse sparse per il mondo di gioco. In alternativa, è possibile comprarle al negozio del Pokémon Center. Una volta trovata la prima bambola, possiamo portarla (senza posizionarla nel mondo) a Drifloon, il che attiverà la possibilità di viaggiare verso le isole oniriche.