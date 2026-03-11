Pokémon Pokopia: guida a tutti gli habitat del gioco e come crearli

Tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano

In totale sono presenti 209 habitat. Per crearli è necessario combinare elementi come vegetazione, arredi o un mix dei due. Siete liberi di sperimentare e scoprire tutte le combinazioni da soli, del resto fa parte del divertimento, ma avere una guida a portata di mano rende il processo sicuramente molto più semplice e rapido.

Ed è qui che entriamo in gioco noi: di seguito abbiamo elencato tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano.

N. Habitat Oggetti Pokémon 1 Erba alta verde x4 Erba Alta Bulbasaur, Squirtle, Geodude (Villabianca), Charmander, Oddish 2 Erba alta con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Scyther, Scizor (Villabianca), Pinsir, Bellsprout, Skwovet (Villabianca), Heracross 3 Erba alta con masso x4 Erba Alta, Masso Timburr, Machop (Villabianca), Gurdurr 4 Erba alta sull'acqua x4 Erba Alta, x2 Acqua Squirtle, Wartortle, Blastoise, Sliggoo, Cramorant (Villabianca) 5 Erba alta sulla battigia x4 Erba Alta, x2 Acqua Marina Slowpoke, Slowbro, Slowking 6 Erba alta su un'altura x4 Erba Alta, Luogo Elevato Pidgey, Pidgeotto, Hoothoot, Noctowl 7 Erba alta illuminata x4 Erba Alta, Fonte di Illuminazione (Qualsiasi) Venonat, Venomoth 8 Prato fiorito incantevole x4 Fiori di Campo Pidgey, Pidgeotto, Combee, Eevee, Magby, Hoothoot 9 Prato fiorito con albero Albero di Bacche (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo Goomy, Cacturne, Vikoavolt 10 Prato fiorito sull'acqua x4 Fiori di Campo, x2 Acqua Volbeat, Illumise 11 Paesaggio fiorito x8 Fiori di Campo Vespiquen, Ivysaur, Venusaur 12 Prato fiorito su un'altura x4 Fiori di Campo, x2 Luogo Elevato Paras, Parasect 13 Tomba tra i fiori x4 Fiori di Campo, Tomba Cubone, Marowak 14 Giardino fiorito x4 Siepi (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo Paras, Parasect 15 Coltivazioni rigogliose x8 Campo di Verdure (Qualsiasi) Drilbur, Excadrill, Rowlet (Villabianca) 16 Angolo delle calde onde x3 Falò Accesi Drifloon 17 Set da campeggio Falò Acceso, Tavolo di Paglia, Sgabello di Paglia Charmeleon 18 Cascata per allenamenti Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua, Cascata Tyrogue 19 Angolo degli affamati Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Gulpin (Fucsiapoli) 20 Tavolo da picnic Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Cestino da Picnic Pichu, Pikachu (Villabianca) 21 Tavolo con vaso di fiori Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Piccolo Vaso Weepinbell, Victreebel 22 Panchina nel verde x2 Siepi (Qualsiasi), Panchina Comfort Bulbasaur, Ivysaur 23 Panchina illuminata Panchina Comfort, Lampione (Acceso) Venonat, Venomoth 24 Angolo post-allenamento Sacco da Boxe, Sedia (Qualsiasi) Hitmonchan 25 Infermeria Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit di Primo Soccorso Hitmonlee 26 Infermeria della palestra Tavolo (Qualsiasi), Sacco da Boxe, Kit di Primo Soccorso Hitmontop 27 Vialetto con cartello Cartello Direzionale, x3 Sentiero di Legno Shellos (East Sea), Shellos (West Sea) 28 Carriola con carico Carretto, x2 Casse di Legno Tinkatink (Villabianca), Tinkatuff, Gurdurr 29 Officina del taglialegna Sedia di Tronchi, Carretto, Tavolo di Tronchi, Ceppo (Qualsiasi) Axew, Fraxure, Haxorus 30 Letto con bambola Letto (Qualsiasi), Bambola (Qualsiasi) Drifloon, Slowbro, Slowking, Munchlax (Villabianca) 31 Letto con luce tenue Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Candela Sottile (Accesa) Hoothoot, Noctowl 32 Tomba con offerte Tomba, x2 Candele Sottili (Accese), Poké-Golosità Litwick, Lampent 33 Tomba con offerte spaventoso x2 Candele Spettrali (Accese), Tomba, Poké-Golosità Litwick, Lampent, Chandelure 34 Area di risposo di Chansey x6 Siepi (Qualsiasi), Pianta di Chansey, Panchina Comfort Vileplume, Bellossom 35 Profumo e luminosità irresistibili Vaso Pianta Carnivora, Poké-Golosità, Lampada a Fungo Weepinbell, Victreebel 36 Giochi d'acqua all'ombra Gommone, Ombrellone da Spiaggia, x2 Acqua Blastoise 37 Erba alta supersecca x4 Erba Alta Secca, Roccia Liscia Onix 38 Magazzino Lampione (Acceso), Unità di Controllo, Barile Metallico, Cavi Aggrovigliati Magnemite 39 Pasto di lusso per Pokémon Alati Casetta per Uccelli in Legno, Cestino di Bacche Pidgeot 40 Campeggio con bacche deliziose x2 Meteosfera Castform (Sole), Falò Acceso, Cestino di Bacche, Luogo Elevato Charizard 41 Punto Pioggiadanza x2 Meteosfera Castform (Pioggia), Poké-Golosità Goomy 42 Punto Giornodisole x2 Meteosfera Castform (Sole), Poké-Golosità Cacnea 43 Covo del tesoro del Professore Tesoro del Professore, x4 Grande Reliquia, Letto (Qualsiasi) Tangrowth 44 Mobilio artigianale Sedia di Tronchi, Letto di Tronchi, Tavolo di Tronchi Axew, Fraxure, Haxorus 45 Decorazioni a forma di bacche Sedia di Bacche, Letto di Bacche, Tavolo di Bacche, Lampada da Tavolo di Bacche Goodra 46 Giardino arredato x4 Fiori di Campo, Sedia da Giardino, Lampada da Giardino (Accesa), Tavolo da Giardino Venusaur 47 Snorlax dormiente con albero Albero Grande (Qualsiasi), Letto per Pisolino Munchlax (Villabianca), Snorlax (Villabianca) 48 Oggetti d'antiquariato Armadio Antico, Letto Antico, Cassettiera Antica, Sedia Antica Weezing (Villabianca), Snorlax (Villabianca) 49 Poké Ball Divano Poké Ball, Letto Poké Ball, Tavolo Poké Ball, Lampada Poké Ball Tangela (Villabianca) 50 Erba alta gialla x4 Erba Alta Gialla Spinarak, Ariados, Grubbin 51 Erba alta gialla con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Gialla Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama 52 Erba alta gialla su un'altura x4 Erba Alta Gialla, Luogo Elevato Wingull, Pelipper, Crobat 53 Erba alta gialla sull'acqua x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Azurill, Marill, Piplup, Prinplup 54 Erba alta palustre x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Fangosa Paldean Wooper (Aranciopoli), Clodsire 55 Distributore nell'erba alta x4 Erba Alta Gialla, Distributore Automatico (Funzionante) Mareep 56 Prato fiorito rinfrescante x4 Fiori Marini Pawmi, Zorua, Zoroark 57 Angolo tropicale Grande Palma, x4 Fiori Marini Gloom, Exeggcute, Exeggutor 58 Prato fiorito con mulino Mulino a Vento, x4 Fiori Marini Wingull, Pelipper 59 Angolo riposo sotto l'albero Grande Palma, Sedia da Spiaggia Exeggcute, Exeggutor 60 Costa tropicale Grande Palma, x4 Siepi (Qualsiasi), x2 Acqua Marina Lapras 61 Angolo del pisolino Scatole di Cartone, Letto di Paglia Meowth 62 Angolo disordinato Scatole di Cartone, x2 Giocattoli (Qualsiasi) Growlithe, Azurill 63 Discarica Bidone dei Rifiuti (Qualsiasi), Sacchi della Spazzatura, Cartello (Qualsiasi) Trubbish, Garbodor, Koffing (Villabianca), Weezing (Villabianca) 64 Gruppo di bidoni della spazzatura x4 Bidoni della Spazzatura Magneton, Magnezone, Electabuzz 65 Punto raccolta della spazzatura Palo della Luce, Sacchi della Spazzatura Crobat 66 Panchina da parco Panchina Comfort, Bidone della Spazzatura Zubat, Voltorb, Electrode 67 Ristorante degli affamati Sedia (Qualsiasi), Lavagna Menu, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Pawmo, Pawmi 68 Carrello da servizio al tavolo x2 Sedie Chic, Tavolo Chic, Piccolo Vaso, Carrello da Servizio, Poké-Golosità Empoleon 69 Merenda per Pokémon alati Casetta per Uccelli in Legno, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Torchic, Blaziken 70 Café Space x2 Sedie (Qualsiasi), Pianta in Vaso (Qualsiasi), x2 Banconi, Tazza, Lavagna Menu Pawmo, Pawmot 71 Set Relax Balneare Sedia da Spiaggia, Ombrellone da Spiaggia, Tavolino Laterale Forma Arricciata Tatsugiri, Forma Adagiata Tatsugiri, Forma Tesa Tatsugiri 72 Light-up Stage x2 Faretti (Accesi), Piccolo Palco (Acceso) Electabuzz, Electivire 73 Sorpresa in negozio x2 Palloncini, Scatola Spaventa-Boo Haunter, Gengar, Zoroark 74 Festival Notturno x2 Palloncini, Insegna Raichu Flaaffy 75 Camerino Armadio (Qualsiasi), Grande Specchio Minccino 76 Camerino privato x2 Pannelli Divisori (Qualsiasi), Armadio (Qualsiasi), Cassettiera (Qualsiasi) Minccino, Cinccino 77 Punto di lavorazione a maglia Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit da Maglia Mareep, Flaaffy 78 Doccia termale Doccia, Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua Termale Psyduck, Golduck 79 Picnic rilassante Grande Palma, Poké-Golosità, Falò Acceso Growlithe, Torchic, Combusken 80 Carriola per traslochi Carretto, x2 Scatole di Cartone Farfetch'd, Makuhita, Hariyama 81 Recupero Totale Letto (Qualsiasi), Baule Semplice, Kit di Primo Soccorso Chansey, Pallichu 82 Letto con sveglia Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sveglia Happiny 83 Area pausa con distributori automatici Distributore Automatico (Funzionante), Panchina Comfort Grubbin, Charjabug 84 Set distributore automatico Distributore Automatico, Bidone dei Rifiuti Elekid, Electivire 85 Angolo da Gioco Mini Arcade (Funzionante), Gioco da Pugno, Sedia (Qualsiasi) Magneton, Magnezone 86 Centrale idrica Ruota ad Acqua, x2 Acqua, Cascata Prinplup, Empoleon 87 Centrale termica Fornace, Barile Metallico Combusken, Blaziken 88 Molo x4 Passerelle, Lampione (Acceso), x2 Acqua Marina Marill, Azumarill 89 Studio inquietante Libreria, Divano Chic, Tavolo da Progetto, Candela Sottile (Accesa) Gastly, Haunter 90 Ponte di vascello x2 Barili, Timone della Nave, x2 Cannoni Voltorb, Electrode 91 Cassa per i pagamenti x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante) Meowth, Audino, Happiny, Mawile (Villabianca) 92 Offerta di cibo piccola Piatto delle Offerte Granmuschio 93 Offerta di cibo da buongustai Piatto delle Offerte Snorlax 94 Set Pikachu Divano Pikachu, Bambola Pikachu Mimikyu 95 Letto carinissimo Divano Carino, Tavolo Carino, Lampada Carina, Letto Carino, Cassettiera Carina Blissey 96 Resort accogliente Divano Resort, Tavolo Resort, Amaca Resort, Lampada Resort (Funzionante) Absol 97 Vita semplice Letto Semplice, Divano Semplice, Tavolo Semplice, Lampada Semplice Ampharos 98 Erba alta rossa x4 Erba Alta Rossa Scorbunny, Cinderace, Riolu, Kricketot, Kricketune 99 Erba alta rossa con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rossa Diglett, Dugtrio, Bonsly, Sudowoodo 100 Erba alta, masso e albero a punta Albero Appuntito, Masso, x4 Erba Alta Rossa Dartrix, Decidueye 101 Erba alta rossa sull'acqua x4 Erba Alta Rossa, x2 Acqua Lotad, Lombre 102 Erba alta rossa su un'altura x4 Erba Alta Rossa, Luogo Elevato Murkrow, Honchkrow, Chatot 103 Punto allenamenti nell'erba x2 Sacchi da Allenamento, x4 Erba Alta Rossa Machoke, Machamp 104 Prato fiorito raffinato x4 Fiori di Montagna Cleffa, Clefairy, Clefable, Fidough, Dachsbun 105 Prato fiorito raffinato con albero x4 Fiori di Montagna, Albero Appuntito Murkrow, Larvesta, Volcarona 106 Prato fiorito raffinato sull'acqua x4 Fiori di Montagna, x2 Acqua Ekans, Arbok, Politoed 107 Palchetto rustico x4 Fiori di Montagna, Ceppo (Qualsiasi), x2 Lampade a Fungo Igglybuff, Jigglypuff, Politoed 108 Terra da lavorare x4 Campo di Verdure (Qualsiasi), Carriola Tyranitar 109 Allegra distesa galleggiante x4 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua Lotad, Ludicolo 110 Tappeto di muschio x4 Muschio Larvitar, Tyranitar 111 Masso con muschio x4 Muschio, Masso Muschioso Graveler, Golem 112 Terme naturali x4 Muschio, x2 Acqua Termale Torkoal 113 Terme muschiose Sfiatatoio Termale, x2 Acqua Termale Raboot 114 Terme rigeneranti Sfiatatoio Termale, Bacino d'Acqua, x2 Acqua Termale Politoed 115 Lava rovente Roccia Fusa, x2 Lava Charcadet, Volcarona 116 Sito di scavo e fusione Carriola, Fornace di Fusione, Attrezzi da Scavo Magmar 117 Cantiere metallico x3 Travi o Colonne di Ferro, Sacchi da Allenamento, Carriola, Attrezzi da Scavo Steelix, Machamp 118 Rocce bianche inquietanti Stalagmiti, x4 Muschio, Cassa di Legno, Lanterna Glimmet, Glimmora 119 Spuntini Barile, Cassa di Legno, Lanterna (Accesa), Poké-Golosità Diglett, Glimmet, Glimmora 120 Tavolo con sorpresa x2 Sedie Larghe, Tavolo Grande, x4 Vassoi da Festa Swalot 121 Il miglior panificio Forno per Pane, x2 Banconi, Poké-Golosità Fidough, Dachsbun 122 Angolo cottura Tavolo da Cucina, Fornello, Padella (Qualsiasi), Lavello Moderno Magmortar 123 Tavolino da festa con amici Banco da Buffet, Bicchieri di Carta, Poké-Golosità Dugtrio, Sudowoodo 124 Album fotografico Bicchieri di Carta, Tablet Toxel 125 Trespolo canoro Trespolo, Microfono da Palco Chatot, Honchkrow 126 Palcoscenico x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Microfono da Palco Jigglypuff, Wigglytuff 127 Angolo da boxe ritmica Sacco da Boxe, Tavolo (Qualsiasi), Lettore CD Machoke, Riolu, Lucario 128 Musica e Riviste Lettore CD, Porta-CD, Porta-Riviste Kricketot, Kricketune, Rotom 129 Museo in miniatura x3 Colonne (Qualsiasi), Piedistallo, Reliquia Perduta (Grande) Gimmighoul, Arcanine 130 Spogliatoio accogliente x2 Armadietti da Spogliatoio, Pianta in Vaso (Qualsiasi), Panchina Comfort, Gioco da Pugno Raboot, Cinderace 131 Sito turistico con statua in bronzo x4 Siepi (Qualsiasi), Statua Danza Lunare, Cartello Clefairy, Clefable 132 Passaggio a livello Binario Ferroviario, Sbarra del Passaggio a Livello Rolycoly, Carkol, Coalossal 133 Cucina Fornello, Lavello Moderno, Tavolo Semplice, Pentola Elegante, Tagliere, Poké-Golosità Greedent 134 Lusso assoluto Lampada di Lusso (Funzionante), Letto di Lusso, Divano di Lusso, Tavolo di Lusso Gholdengo 135 Ferro battuto Letto di Ferro, Tavolo di Ferro, Sedia di Ferro, Lanterna (Funzionante) Coalossal 136 Arredamento moderno Letto Industriale, Scrivania Industriale, Sedia Industriale Decidueye 137 Erba alta rosa x4 Erba Alta Rosa Trapinch, Vibrava, Flygon, Duskull, Swablu 138 Erba alta rosa con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rosa Sprigatito, Pupitar, Dreepy, Drakloak 139 Erba alta rosa sull'acqua x4 Erba Alta Rosa, x2 Acqua Froakie, Frogadier, Greninja 140 Erba alta rosa su un'altura x4 Erba Alta Rosa, Luogo Elevato Corvisquire, Corviknight, Wattrel, Kilowattrel 141 Base segreta nel tubo di cemento x3 Tubi di Cemento, x4 Erba Alta (Qualsiasi) Cyndaquil, Quilava 142 Prato fiorito soffice x4 Fiori del Cielo Vulpix, Ninetales, Misdreavus, Rookidee, Mismagius 143 Prato fiorito soffice con Albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Fiori del Cielo Girafarig, Farigiraf, Servine, Serperior 144 Prato fiorito soffice sull'acqua x4 Fiori del Cielo, x2 Acqua Dratini, Dragonair, Poliwhirl 145 Barca a riva Canoa, x2 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua, Luogo Elevato Dragonite 146 Cascata Illuminata 3x Pietre, 2x Torcia, 3x Acqua, Cascata Gyarados 147 Giardino per Uccelli Siepe Elegante, Casetta per Uccelli in Legno Altaria 148 Bagno semplice Doccia, Vasca da Bagno Dratini, Dragonair 149 Area di sosta per ciclisti Bicicletta, Distributore Automatico (Funzionante) Beldum 150 Posto per un pisolino sul caminetto Camino in Pietra (Acceso), Panchina Comfort Quilava, Typhlosion 151 Potere psichico in aumento Cuscino Semplice, Sfera di Cristallo Abra, Alakazam 152 Tavolo della cartomante x2 Sedie (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sfera di Cristallo Abra, Kadabra 153 Sito della spazzatura x2 Sacchi della Spazzatura, Televisione (Funzionante) Dusclops, Dusknoir 154 Discarica di grandi dimensioni 3x Trave, Pneumatici, Cestino dei rifiuti (qualsiasi), Forno a microonde Tinkatink, Tinkaton 155 Scrivania degli interrogatori Bambola Arcanine, Sedia Pieghevole, Scrivania Industriale, Lampada da Scrivania (Funzionante) Sprigatito, Floragato 156 Ispezione del tombino Tubi di Ferro, Tombino, Attrezzi da Scavo, Cono Stradale Corviknight, Poliwrath, Tinkatink (Villabianca) 157 Lavandino scintillante Porta Asciugamani, Specchio da Parete, Lavandino Mime Jr., Mr. Mime 158 Home Theater x2 Altoparlanti, Supporto, Televisione (Funzionante) Mismagius 159 Area di studio Libreria, Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Portapenne Ralts, Kirlia 160 Soggiorno musicale x2 Altoparlanti, Televisione (Funzionante), x4 Tappeti Musicali (Qualsiasi) Noibat, Noivern 161 Pulitissimo Vasca da Bagno, Kit di Pulizia Poliwag 162 Porta trucco idratante Cassettiera (Qualsiasi), Sedia (Qualsiasi), Umidificatore Kirlia, Gardevoir 163 Mini libreria x2 Librerie, Scaletta, Tavolo (Qualsiasi), Illuminazione (Funzionante) Gardevoir 164 Angolo da gioco x2 Arcade (Funzionanti), x2 Sedie (Qualsiasi) Porygon-Z 165 Parco giochi Scivolo, Giocattolo (Qualsiasi) Snivy 166 Scrivania da ufficio Scrivania da Ufficio, Tazza, Laptop, Sedia da Ufficio Porygon2 167 Ripostiglio dell'ufficio Scaffale da Ufficio, Scaletta, Scatole di Cartone Misdreavus, Mismagius, Drakloak, Dragapult 168 Zona degli esperimenti Kit Esperimenti Scientifici, Microscopio, Fogli Alakazam 169 Programma di apprendimento del professore Lavagna, Tavolo (Qualsiasi), Cavi Aggrovigliati, Laptop Metang 170 Tavolo da ricerca x2 Tavoli (Qualsiasi), Computer (Funzionante), Kit Esperimenti Scientifici Porygon 171 Porta riviste Porta-Riviste, Giornale Mime Jr., Serperior 172 Scatola sorpresa da batticuore x2 Faretti (Funzionanti), Grande Tamburo, Scatola Spaventa-Boo Meowscarada 173 Pulsante scherzo Interruttore a Pedale, Scatola Spaventa-Boo Frogadier, Greninja 174 Ritaglio fotografico pittoresco Sagoma Fotografica, x2 Faretti (Funzionanti), Luogo Elevato Plusle, Minun 175 Parco giochi con pneumatici Scivolo, Pneumatico, x2 Giocattoli a Forma di Pneumatico Dedenne 176 Mercatino nella natura Albero Grande (Qualsiasi), Masso, x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante) Raichu 177 Cantiere con generatore Fornace, x2 Impalcature di Ferro, Tubi di Ferro Conkeldurr 178 Dojo per gli allenamenti x2 Pergamene Appese, x2 Rocce della Forza Poliwrath, Gallade 179 Quartier Generale dell'organizzazione malvagia x2 Piante in Vaso (Qualsiasi), Arazzo Team Rocket, Divano di Lusso Persian 180 Nove Fiamme x9 Bracieri (Accesi) Ninetales 181 Centro Peluche Bambola Arcanine, Bambola Pikachu, Bambola Dragonite, Bambola Eevee Drifloon, Drifblim 182 Paradiso del giocatore Letto Gaming (Funzionante), Tavolo, PC Gaming (Funzionante), Sedia Gaming (Funzionante), Frigo Gaming (Funzionante) Metagross 183 Top Pop Letto Pop Art, Divano Pop Art, Tavolo Pop Art Typhlosion 184 Punto di pesca Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Slowbro, Slowking 185 Punto di pesca in mare Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Marina Magikarp, Gastrodon (Mare Est), Gastrodon (Mare Ovest) 186 Punto di pesca nella palude Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Fangosa Grimer, Muk, Clodsire 187 Punto di pesca alle terme Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Termale Lotad, Lombre 188 Punto di pesca lavico Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Lava Arcanine 189 Palco con chitarra x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Chitarra Elettrica Cool, Microfono da Palco Toxtricity Forma Melodia 190 Palco con basso x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Basso Cool, Microfono da Palco Toxtricity Forma Basso 191 Santuario del cavaliere malvagio Piedistallo, Armatura Maligna, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) Ceruledge 192 Santuario del cavaliere dell'auspicio Piedistallo, Armatura Auspiciosa, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) Armarouge 193 Fossile alato Piedistallo, Fossile Ala (Testa), Fossile Ala (Ala Destra), Fossile Ala (Ala Sinistra), Fossile Ala (Corpo), Fossile Ala (Coda) Aerodactyl 194 Fossile cranio Piedistallo, Fossile Cranio Cranidos 195 Fossile testata Piedistallo, Fossile Testata (Testa), Fossile Testata (Corpo), Fossile Testata (Coda) Rampardos 196 Fossile Armatura Piedistallo, Fossile Armatura Shieldon 197 Fossile scudo x2 Piedistalli, Fossile Scudo (Testa), Fossile Scudo (Corpo), Fossile Scudo (Zampe), Fossile Scudo (Coda) Bastiodon 198 Fossile Mascella Piedistallo, Fossile Mascella Tyrunt 199 Fossile Tiranno x2 Piedistalli, Fossile Tiranno (Testa), Fossile Tiranno (Corpo), Fossile Tiranno (Zampe), Fossile Tiranno (Coda) Tyrantrum 200 Fossile Vela Piedistallo, Fossile Vela Amaura 201 Fossile Tundra Piedistallo, Fossile Tundra (Testa), Fossile Tundra (Corpo), Fossile Tundra (Coda) Aurorus 202 Tavolo con bibita blu marino Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Bibita Galleggiante Vaporeon 203 Tavolo con patate elettrizzanti Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Patatine Fritte Jolteon 204 Tavolo con pizza ustionante Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Pizza Flareon 205 Tavolo con merenda elegante Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Set da Tè Pomeridiano Espeon 206 Tavolo con dolci dal cuore amaro Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Biscotti al Cioccolato Umbreon 207 Tavolo con sandwich vegetariani x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Panini alle Verdure Leafeon 208 Tavolo con granita ghiacciata x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Granita Glaceon 209 Tavolo con torta adorabile x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Torta con Fiocco Sylveon

Avete notato errori? O scoperto habitat segreti? Fatecelo sapere nei commenti!