Pokémon Pokopia: guida a tutti gli habitat del gioco e come crearli

Ecco l'elenco degli habitat presenti di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon possono attirare.

SOLUZIONE di Stefano Paglia   —   11/03/2026
Il protagonista di Pokémon Pokopia insieme a vari Pokémon
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Oltre al classico Pokédex, che registra ogni Pokémon con cui stringeremo amicizia, in Pokémon Pokopia troviamo anche l'originale Habitatdex che, come suggerisce il nome, registra tutti gli habitat che abbiamo scoperto nel gioco.

Tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano

In totale sono presenti 209 habitat. Per crearli è necessario combinare elementi come vegetazione, arredi o un mix dei due. Siete liberi di sperimentare e scoprire tutte le combinazioni da soli, del resto fa parte del divertimento, ma avere una guida a portata di mano rende il processo sicuramente molto più semplice e rapido.

Ed è qui che entriamo in gioco noi: di seguito abbiamo elencato tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano.

N. Habitat Oggetti Pokémon
1 Erba alta verde x4 Erba Alta Bulbasaur, Squirtle, Geodude (Villabianca), Charmander, Oddish
2 Erba alta con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Scyther, Scizor (Villabianca), Pinsir, Bellsprout, Skwovet (Villabianca), Heracross
3 Erba alta con masso x4 Erba Alta, Masso Timburr, Machop (Villabianca), Gurdurr
4 Erba alta sull'acqua x4 Erba Alta, x2 Acqua Squirtle, Wartortle, Blastoise, Sliggoo, Cramorant (Villabianca)
5 Erba alta sulla battigia x4 Erba Alta, x2 Acqua Marina Slowpoke, Slowbro, Slowking
6 Erba alta su un'altura x4 Erba Alta, Luogo Elevato Pidgey, Pidgeotto, Hoothoot, Noctowl
7 Erba alta illuminata x4 Erba Alta, Fonte di Illuminazione (Qualsiasi) Venonat, Venomoth
8 Prato fiorito incantevole x4 Fiori di Campo Pidgey, Pidgeotto, Combee, Eevee, Magby, Hoothoot
9 Prato fiorito con albero Albero di Bacche (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo Goomy, Cacturne, Vikoavolt
10 Prato fiorito sull'acqua x4 Fiori di Campo, x2 Acqua Volbeat, Illumise
11 Paesaggio fiorito x8 Fiori di Campo Vespiquen, Ivysaur, Venusaur
12 Prato fiorito su un'altura x4 Fiori di Campo, x2 Luogo Elevato Paras, Parasect
13 Tomba tra i fiori x4 Fiori di Campo, Tomba Cubone, Marowak
14 Giardino fiorito x4 Siepi (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo Paras, Parasect
15 Coltivazioni rigogliose x8 Campo di Verdure (Qualsiasi) Drilbur, Excadrill, Rowlet (Villabianca)
16 Angolo delle calde onde x3 Falò Accesi Drifloon
17 Set da campeggio Falò Acceso, Tavolo di Paglia, Sgabello di Paglia Charmeleon
18 Cascata per allenamenti Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua, Cascata Tyrogue
19 Angolo degli affamati Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Gulpin (Fucsiapoli)
20 Tavolo da picnic Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Cestino da Picnic Pichu, Pikachu (Villabianca)
21 Tavolo con vaso di fiori Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Piccolo Vaso Weepinbell, Victreebel
22 Panchina nel verde x2 Siepi (Qualsiasi), Panchina Comfort Bulbasaur, Ivysaur
23 Panchina illuminata Panchina Comfort, Lampione (Acceso) Venonat, Venomoth
24 Angolo post-allenamento Sacco da Boxe, Sedia (Qualsiasi) Hitmonchan
25 Infermeria Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit di Primo Soccorso Hitmonlee
26 Infermeria della palestra Tavolo (Qualsiasi), Sacco da Boxe, Kit di Primo Soccorso Hitmontop
27 Vialetto con cartello Cartello Direzionale, x3 Sentiero di Legno Shellos (East Sea), Shellos (West Sea)
28 Carriola con carico Carretto, x2 Casse di Legno Tinkatink (Villabianca), Tinkatuff, Gurdurr
29 Officina del taglialegna Sedia di Tronchi, Carretto, Tavolo di Tronchi, Ceppo (Qualsiasi) Axew, Fraxure, Haxorus
30 Letto con bambola Letto (Qualsiasi), Bambola (Qualsiasi) Drifloon, Slowbro, Slowking, Munchlax (Villabianca)
31 Letto con luce tenue Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Candela Sottile (Accesa) Hoothoot, Noctowl
32 Tomba con offerte Tomba, x2 Candele Sottili (Accese), Poké-Golosità Litwick, Lampent
33 Tomba con offerte spaventoso x2 Candele Spettrali (Accese), Tomba, Poké-Golosità Litwick, Lampent, Chandelure
34 Area di risposo di Chansey x6 Siepi (Qualsiasi), Pianta di Chansey, Panchina Comfort Vileplume, Bellossom
35 Profumo e luminosità irresistibili Vaso Pianta Carnivora, Poké-Golosità, Lampada a Fungo Weepinbell, Victreebel
36 Giochi d'acqua all'ombra Gommone, Ombrellone da Spiaggia, x2 Acqua Blastoise
37 Erba alta supersecca x4 Erba Alta Secca, Roccia Liscia Onix
38 Magazzino Lampione (Acceso), Unità di Controllo, Barile Metallico, Cavi Aggrovigliati Magnemite
39 Pasto di lusso per Pokémon Alati Casetta per Uccelli in Legno, Cestino di Bacche Pidgeot
40 Campeggio con bacche deliziose x2 Meteosfera Castform (Sole), Falò Acceso, Cestino di Bacche, Luogo Elevato Charizard
41 Punto Pioggiadanza x2 Meteosfera Castform (Pioggia), Poké-Golosità Goomy
42 Punto Giornodisole x2 Meteosfera Castform (Sole), Poké-Golosità Cacnea
43 Covo del tesoro del Professore Tesoro del Professore, x4 Grande Reliquia, Letto (Qualsiasi) Tangrowth
44 Mobilio artigianale Sedia di Tronchi, Letto di Tronchi, Tavolo di Tronchi Axew, Fraxure, Haxorus
45 Decorazioni a forma di bacche Sedia di Bacche, Letto di Bacche, Tavolo di Bacche, Lampada da Tavolo di Bacche Goodra
46 Giardino arredato x4 Fiori di Campo, Sedia da Giardino, Lampada da Giardino (Accesa), Tavolo da Giardino Venusaur
47 Snorlax dormiente con albero Albero Grande (Qualsiasi), Letto per Pisolino Munchlax (Villabianca), Snorlax (Villabianca)
48 Oggetti d'antiquariato Armadio Antico, Letto Antico, Cassettiera Antica, Sedia Antica Weezing (Villabianca), Snorlax (Villabianca)
49 Poké Ball Divano Poké Ball, Letto Poké Ball, Tavolo Poké Ball, Lampada Poké Ball Tangela (Villabianca)
50 Erba alta gialla x4 Erba Alta Gialla Spinarak, Ariados, Grubbin
51 Erba alta gialla con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Gialla Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama
52 Erba alta gialla su un'altura x4 Erba Alta Gialla, Luogo Elevato Wingull, Pelipper, Crobat
53 Erba alta gialla sull'acqua x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Azurill, Marill, Piplup, Prinplup
54 Erba alta palustre x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Fangosa Paldean Wooper (Aranciopoli), Clodsire
55 Distributore nell'erba alta x4 Erba Alta Gialla, Distributore Automatico (Funzionante) Mareep
56 Prato fiorito rinfrescante x4 Fiori Marini Pawmi, Zorua, Zoroark
57 Angolo tropicale Grande Palma, x4 Fiori Marini Gloom, Exeggcute, Exeggutor
58 Prato fiorito con mulino Mulino a Vento, x4 Fiori Marini Wingull, Pelipper
59 Angolo riposo sotto l'albero Grande Palma, Sedia da Spiaggia Exeggcute, Exeggutor
60 Costa tropicale Grande Palma, x4 Siepi (Qualsiasi), x2 Acqua Marina Lapras
61 Angolo del pisolino Scatole di Cartone, Letto di Paglia Meowth
62 Angolo disordinato Scatole di Cartone, x2 Giocattoli (Qualsiasi) Growlithe, Azurill
63 Discarica Bidone dei Rifiuti (Qualsiasi), Sacchi della Spazzatura, Cartello (Qualsiasi) Trubbish, Garbodor, Koffing (Villabianca), Weezing (Villabianca)
64 Gruppo di bidoni della spazzatura x4 Bidoni della Spazzatura Magneton, Magnezone, Electabuzz
65 Punto raccolta della spazzatura Palo della Luce, Sacchi della Spazzatura Crobat
66 Panchina da parco Panchina Comfort, Bidone della Spazzatura Zubat, Voltorb, Electrode
67 Ristorante degli affamati Sedia (Qualsiasi), Lavagna Menu, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Pawmo, Pawmi
68 Carrello da servizio al tavolo x2 Sedie Chic, Tavolo Chic, Piccolo Vaso, Carrello da Servizio, Poké-Golosità Empoleon
69 Merenda per Pokémon alati Casetta per Uccelli in Legno, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità Torchic, Blaziken
70 Café Space x2 Sedie (Qualsiasi), Pianta in Vaso (Qualsiasi), x2 Banconi, Tazza, Lavagna Menu Pawmo, Pawmot
71 Set Relax Balneare Sedia da Spiaggia, Ombrellone da Spiaggia, Tavolino Laterale Forma Arricciata Tatsugiri, Forma Adagiata Tatsugiri, Forma Tesa Tatsugiri
72 Light-up Stage x2 Faretti (Accesi), Piccolo Palco (Acceso) Electabuzz, Electivire
73 Sorpresa in negozio x2 Palloncini, Scatola Spaventa-Boo Haunter, Gengar, Zoroark
74 Festival Notturno x2 Palloncini, Insegna Raichu Flaaffy
75 Camerino Armadio (Qualsiasi), Grande Specchio Minccino
76 Camerino privato x2 Pannelli Divisori (Qualsiasi), Armadio (Qualsiasi), Cassettiera (Qualsiasi) Minccino, Cinccino
77 Punto di lavorazione a maglia Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit da Maglia Mareep, Flaaffy
78 Doccia termale Doccia, Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua Termale Psyduck, Golduck
79 Picnic rilassante Grande Palma, Poké-Golosità, Falò Acceso Growlithe, Torchic, Combusken
80 Carriola per traslochi Carretto, x2 Scatole di Cartone Farfetch'd, Makuhita, Hariyama
81 Recupero Totale Letto (Qualsiasi), Baule Semplice, Kit di Primo Soccorso Chansey, Pallichu
82 Letto con sveglia Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sveglia Happiny
83 Area pausa con distributori automatici Distributore Automatico (Funzionante), Panchina Comfort Grubbin, Charjabug
84 Set distributore automatico Distributore Automatico, Bidone dei Rifiuti Elekid, Electivire
85 Angolo da Gioco Mini Arcade (Funzionante), Gioco da Pugno, Sedia (Qualsiasi) Magneton, Magnezone
86 Centrale idrica Ruota ad Acqua, x2 Acqua, Cascata Prinplup, Empoleon
87 Centrale termica Fornace, Barile Metallico Combusken, Blaziken
88 Molo x4 Passerelle, Lampione (Acceso), x2 Acqua Marina Marill, Azumarill
89 Studio inquietante Libreria, Divano Chic, Tavolo da Progetto, Candela Sottile (Accesa) Gastly, Haunter
90 Ponte di vascello x2 Barili, Timone della Nave, x2 Cannoni Voltorb, Electrode
91 Cassa per i pagamenti x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante) Meowth, Audino, Happiny, Mawile (Villabianca)
92 Offerta di cibo piccola Piatto delle Offerte Granmuschio
93 Offerta di cibo da buongustai Piatto delle Offerte Snorlax
94 Set Pikachu Divano Pikachu, Bambola Pikachu Mimikyu
95 Letto carinissimo Divano Carino, Tavolo Carino, Lampada Carina, Letto Carino, Cassettiera Carina Blissey
96 Resort accogliente Divano Resort, Tavolo Resort, Amaca Resort, Lampada Resort (Funzionante) Absol
97 Vita semplice Letto Semplice, Divano Semplice, Tavolo Semplice, Lampada Semplice Ampharos
98 Erba alta rossa x4 Erba Alta Rossa Scorbunny, Cinderace, Riolu, Kricketot, Kricketune
99 Erba alta rossa con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rossa Diglett, Dugtrio, Bonsly, Sudowoodo
100 Erba alta, masso e albero a punta Albero Appuntito, Masso, x4 Erba Alta Rossa Dartrix, Decidueye
101 Erba alta rossa sull'acqua x4 Erba Alta Rossa, x2 Acqua Lotad, Lombre
102 Erba alta rossa su un'altura x4 Erba Alta Rossa, Luogo Elevato Murkrow, Honchkrow, Chatot
103 Punto allenamenti nell'erba x2 Sacchi da Allenamento, x4 Erba Alta Rossa Machoke, Machamp
104 Prato fiorito raffinato x4 Fiori di Montagna Cleffa, Clefairy, Clefable, Fidough, Dachsbun
105 Prato fiorito raffinato con albero x4 Fiori di Montagna, Albero Appuntito Murkrow, Larvesta, Volcarona
106 Prato fiorito raffinato sull'acqua x4 Fiori di Montagna, x2 Acqua Ekans, Arbok, Politoed
107 Palchetto rustico x4 Fiori di Montagna, Ceppo (Qualsiasi), x2 Lampade a Fungo Igglybuff, Jigglypuff, Politoed
108 Terra da lavorare x4 Campo di Verdure (Qualsiasi), Carriola Tyranitar
109 Allegra distesa galleggiante x4 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua Lotad, Ludicolo
110 Tappeto di muschio x4 Muschio Larvitar, Tyranitar
111 Masso con muschio x4 Muschio, Masso Muschioso Graveler, Golem
112 Terme naturali x4 Muschio, x2 Acqua Termale Torkoal
113 Terme muschiose Sfiatatoio Termale, x2 Acqua Termale Raboot
114 Terme rigeneranti Sfiatatoio Termale, Bacino d'Acqua, x2 Acqua Termale Politoed
115 Lava rovente Roccia Fusa, x2 Lava Charcadet, Volcarona
116 Sito di scavo e fusione Carriola, Fornace di Fusione, Attrezzi da Scavo Magmar
117 Cantiere metallico x3 Travi o Colonne di Ferro, Sacchi da Allenamento, Carriola, Attrezzi da Scavo Steelix, Machamp
118 Rocce bianche inquietanti Stalagmiti, x4 Muschio, Cassa di Legno, Lanterna Glimmet, Glimmora
119 Spuntini Barile, Cassa di Legno, Lanterna (Accesa), Poké-Golosità Diglett, Glimmet, Glimmora
120 Tavolo con sorpresa x2 Sedie Larghe, Tavolo Grande, x4 Vassoi da Festa Swalot
121 Il miglior panificio Forno per Pane, x2 Banconi, Poké-Golosità Fidough, Dachsbun
122 Angolo cottura Tavolo da Cucina, Fornello, Padella (Qualsiasi), Lavello Moderno Magmortar
123 Tavolino da festa con amici Banco da Buffet, Bicchieri di Carta, Poké-Golosità Dugtrio, Sudowoodo
124 Album fotografico Bicchieri di Carta, Tablet Toxel
125 Trespolo canoro Trespolo, Microfono da Palco Chatot, Honchkrow
126 Palcoscenico x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Microfono da Palco Jigglypuff, Wigglytuff
127 Angolo da boxe ritmica Sacco da Boxe, Tavolo (Qualsiasi), Lettore CD Machoke, Riolu, Lucario
128 Musica e Riviste Lettore CD, Porta-CD, Porta-Riviste Kricketot, Kricketune, Rotom
129 Museo in miniatura x3 Colonne (Qualsiasi), Piedistallo, Reliquia Perduta (Grande) Gimmighoul, Arcanine
130 Spogliatoio accogliente x2 Armadietti da Spogliatoio, Pianta in Vaso (Qualsiasi), Panchina Comfort, Gioco da Pugno Raboot, Cinderace
131 Sito turistico con statua in bronzo x4 Siepi (Qualsiasi), Statua Danza Lunare, Cartello Clefairy, Clefable
132 Passaggio a livello Binario Ferroviario, Sbarra del Passaggio a Livello Rolycoly, Carkol, Coalossal
133 Cucina Fornello, Lavello Moderno, Tavolo Semplice, Pentola Elegante, Tagliere, Poké-Golosità Greedent
134 Lusso assoluto Lampada di Lusso (Funzionante), Letto di Lusso, Divano di Lusso, Tavolo di Lusso Gholdengo
135 Ferro battuto Letto di Ferro, Tavolo di Ferro, Sedia di Ferro, Lanterna (Funzionante) Coalossal
136 Arredamento moderno Letto Industriale, Scrivania Industriale, Sedia Industriale Decidueye
137 Erba alta rosa x4 Erba Alta Rosa Trapinch, Vibrava, Flygon, Duskull, Swablu
138 Erba alta rosa con albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rosa Sprigatito, Pupitar, Dreepy, Drakloak
139 Erba alta rosa sull'acqua x4 Erba Alta Rosa, x2 Acqua Froakie, Frogadier, Greninja
140 Erba alta rosa su un'altura x4 Erba Alta Rosa, Luogo Elevato Corvisquire, Corviknight, Wattrel, Kilowattrel
141 Base segreta nel tubo di cemento x3 Tubi di Cemento, x4 Erba Alta (Qualsiasi) Cyndaquil, Quilava
142 Prato fiorito soffice x4 Fiori del Cielo Vulpix, Ninetales, Misdreavus, Rookidee, Mismagius
143 Prato fiorito soffice con Albero Albero Grande (Qualsiasi), x4 Fiori del Cielo Girafarig, Farigiraf, Servine, Serperior
144 Prato fiorito soffice sull'acqua x4 Fiori del Cielo, x2 Acqua Dratini, Dragonair, Poliwhirl
145 Barca a riva Canoa, x2 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua, Luogo Elevato Dragonite
146 Cascata Illuminata 3x Pietre, 2x Torcia, 3x Acqua, Cascata Gyarados
147 Giardino per Uccelli Siepe Elegante, Casetta per Uccelli in Legno Altaria
148 Bagno semplice Doccia, Vasca da Bagno Dratini, Dragonair
149 Area di sosta per ciclisti Bicicletta, Distributore Automatico (Funzionante) Beldum
150 Posto per un pisolino sul caminetto Camino in Pietra (Acceso), Panchina Comfort Quilava, Typhlosion
151 Potere psichico in aumento Cuscino Semplice, Sfera di Cristallo Abra, Alakazam
152 Tavolo della cartomante x2 Sedie (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sfera di Cristallo Abra, Kadabra
153 Sito della spazzatura x2 Sacchi della Spazzatura, Televisione (Funzionante) Dusclops, Dusknoir
154 Discarica di grandi dimensioni 3x Trave, Pneumatici, Cestino dei rifiuti (qualsiasi), Forno a microonde Tinkatink, Tinkaton
155 Scrivania degli interrogatori Bambola Arcanine, Sedia Pieghevole, Scrivania Industriale, Lampada da Scrivania (Funzionante) Sprigatito, Floragato
156 Ispezione del tombino Tubi di Ferro, Tombino, Attrezzi da Scavo, Cono Stradale Corviknight, Poliwrath, Tinkatink (Villabianca)
157 Lavandino scintillante Porta Asciugamani, Specchio da Parete, Lavandino Mime Jr., Mr. Mime
158 Home Theater x2 Altoparlanti, Supporto, Televisione (Funzionante) Mismagius
159 Area di studio Libreria, Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Portapenne Ralts, Kirlia
160 Soggiorno musicale x2 Altoparlanti, Televisione (Funzionante), x4 Tappeti Musicali (Qualsiasi) Noibat, Noivern
161 Pulitissimo Vasca da Bagno, Kit di Pulizia Poliwag
162 Porta trucco idratante Cassettiera (Qualsiasi), Sedia (Qualsiasi), Umidificatore Kirlia, Gardevoir
163 Mini libreria x2 Librerie, Scaletta, Tavolo (Qualsiasi), Illuminazione (Funzionante) Gardevoir
164 Angolo da gioco x2 Arcade (Funzionanti), x2 Sedie (Qualsiasi) Porygon-Z
165 Parco giochi Scivolo, Giocattolo (Qualsiasi) Snivy
166 Scrivania da ufficio Scrivania da Ufficio, Tazza, Laptop, Sedia da Ufficio Porygon2
167 Ripostiglio dell'ufficio Scaffale da Ufficio, Scaletta, Scatole di Cartone Misdreavus, Mismagius, Drakloak, Dragapult
168 Zona degli esperimenti Kit Esperimenti Scientifici, Microscopio, Fogli Alakazam
169 Programma di apprendimento del professore Lavagna, Tavolo (Qualsiasi), Cavi Aggrovigliati, Laptop Metang
170 Tavolo da ricerca x2 Tavoli (Qualsiasi), Computer (Funzionante), Kit Esperimenti Scientifici Porygon
171 Porta riviste Porta-Riviste, Giornale Mime Jr., Serperior
172 Scatola sorpresa da batticuore x2 Faretti (Funzionanti), Grande Tamburo, Scatola Spaventa-Boo Meowscarada
173 Pulsante scherzo Interruttore a Pedale, Scatola Spaventa-Boo Frogadier, Greninja
174 Ritaglio fotografico pittoresco Sagoma Fotografica, x2 Faretti (Funzionanti), Luogo Elevato Plusle, Minun
175 Parco giochi con pneumatici Scivolo, Pneumatico, x2 Giocattoli a Forma di Pneumatico Dedenne
176 Mercatino nella natura Albero Grande (Qualsiasi), Masso, x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante) Raichu
177 Cantiere con generatore Fornace, x2 Impalcature di Ferro, Tubi di Ferro Conkeldurr
178 Dojo per gli allenamenti x2 Pergamene Appese, x2 Rocce della Forza Poliwrath, Gallade
179 Quartier Generale dell'organizzazione malvagia x2 Piante in Vaso (Qualsiasi), Arazzo Team Rocket, Divano di Lusso Persian
180 Nove Fiamme x9 Bracieri (Accesi) Ninetales
181 Centro Peluche Bambola Arcanine, Bambola Pikachu, Bambola Dragonite, Bambola Eevee Drifloon, Drifblim
182 Paradiso del giocatore Letto Gaming (Funzionante), Tavolo, PC Gaming (Funzionante), Sedia Gaming (Funzionante), Frigo Gaming (Funzionante) Metagross
183 Top Pop Letto Pop Art, Divano Pop Art, Tavolo Pop Art Typhlosion
184 Punto di pesca Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Slowbro, Slowking
185 Punto di pesca in mare Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Marina Magikarp, Gastrodon (Mare Est), Gastrodon (Mare Ovest)
186 Punto di pesca nella palude Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Fangosa Grimer, Muk, Clodsire
187 Punto di pesca alle terme Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Termale Lotad, Lombre
188 Punto di pesca lavico Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Lava Arcanine
189 Palco con chitarra x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Chitarra Elettrica Cool, Microfono da Palco Toxtricity Forma Melodia
190 Palco con basso x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Basso Cool, Microfono da Palco Toxtricity Forma Basso
191 Santuario del cavaliere malvagio Piedistallo, Armatura Maligna, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) Ceruledge
192 Santuario del cavaliere dell'auspicio Piedistallo, Armatura Auspiciosa, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi) Armarouge
193 Fossile alato Piedistallo, Fossile Ala (Testa), Fossile Ala (Ala Destra), Fossile Ala (Ala Sinistra), Fossile Ala (Corpo), Fossile Ala (Coda) Aerodactyl
194 Fossile cranio Piedistallo, Fossile Cranio Cranidos
195 Fossile testata Piedistallo, Fossile Testata (Testa), Fossile Testata (Corpo), Fossile Testata (Coda) Rampardos
196 Fossile Armatura Piedistallo, Fossile Armatura Shieldon
197 Fossile scudo x2 Piedistalli, Fossile Scudo (Testa), Fossile Scudo (Corpo), Fossile Scudo (Zampe), Fossile Scudo (Coda) Bastiodon
198 Fossile Mascella Piedistallo, Fossile Mascella Tyrunt
199 Fossile Tiranno x2 Piedistalli, Fossile Tiranno (Testa), Fossile Tiranno (Corpo), Fossile Tiranno (Zampe), Fossile Tiranno (Coda) Tyrantrum
200 Fossile Vela Piedistallo, Fossile Vela Amaura
201 Fossile Tundra Piedistallo, Fossile Tundra (Testa), Fossile Tundra (Corpo), Fossile Tundra (Coda) Aurorus
202 Tavolo con bibita blu marino Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Bibita Galleggiante Vaporeon
203 Tavolo con patate elettrizzanti Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Patatine Fritte Jolteon
204 Tavolo con pizza ustionante Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Pizza Flareon
205 Tavolo con merenda elegante Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Set da Tè Pomeridiano Espeon
206 Tavolo con dolci dal cuore amaro Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Biscotti al Cioccolato Umbreon
207 Tavolo con sandwich vegetariani x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Panini alle Verdure Leafeon
208 Tavolo con granita ghiacciata x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Granita Glaceon
209 Tavolo con torta adorabile x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Torta con Fiocco Sylveon

Avete notato errori? O scoperto habitat segreti? Fatecelo sapere nei commenti!

