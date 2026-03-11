Pokémon Pokopia: guida a tutti gli habitat del gioco e come crearli

Oltre al classico Pokédex, che registra ogni Pokémon con cui stringeremo amicizia, in Pokémon Pokopia troviamo anche l'originale Habitatdex che, come suggerisce il nome, registra tutti gli habitat che abbiamo scoperto nel gioco.
Tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano
In totale sono presenti 209 habitat. Per crearli è necessario combinare elementi come vegetazione, arredi o un mix dei due. Siete liberi di sperimentare e scoprire tutte le combinazioni da soli, del resto fa parte del divertimento, ma avere una guida a portata di mano rende il processo sicuramente molto più semplice e rapido.
Ed è qui che entriamo in gioco noi: di seguito abbiamo elencato tutti gli habitat di Pokémon Pokopia, come crearli e quali Pokémon attirano.
|N.
|Habitat
|Oggetti
|Pokémon
|1
|Erba alta verde
|x4 Erba Alta
|Bulbasaur, Squirtle, Geodude (Villabianca), Charmander, Oddish
|2
|Erba alta con albero
|Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta
|Scyther, Scizor (Villabianca), Pinsir, Bellsprout, Skwovet (Villabianca), Heracross
|3
|Erba alta con masso
|x4 Erba Alta, Masso
|Timburr, Machop (Villabianca), Gurdurr
|4
|Erba alta sull'acqua
|x4 Erba Alta, x2 Acqua
|Squirtle, Wartortle, Blastoise, Sliggoo, Cramorant (Villabianca)
|5
|Erba alta sulla battigia
|x4 Erba Alta, x2 Acqua Marina
|Slowpoke, Slowbro, Slowking
|6
|Erba alta su un'altura
|x4 Erba Alta, Luogo Elevato
|Pidgey, Pidgeotto, Hoothoot, Noctowl
|7
|Erba alta illuminata
|x4 Erba Alta, Fonte di Illuminazione (Qualsiasi)
|Venonat, Venomoth
|8
|Prato fiorito incantevole
|x4 Fiori di Campo
|Pidgey, Pidgeotto, Combee, Eevee, Magby, Hoothoot
|9
|Prato fiorito con albero
|Albero di Bacche (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo
|Goomy, Cacturne, Vikoavolt
|10
|Prato fiorito sull'acqua
|x4 Fiori di Campo, x2 Acqua
|Volbeat, Illumise
|11
|Paesaggio fiorito
|x8 Fiori di Campo
|Vespiquen, Ivysaur, Venusaur
|12
|Prato fiorito su un'altura
|x4 Fiori di Campo, x2 Luogo Elevato
|Paras, Parasect
|13
|Tomba tra i fiori
|x4 Fiori di Campo, Tomba
|Cubone, Marowak
|14
|Giardino fiorito
|x4 Siepi (Qualsiasi), x4 Fiori di Campo
|Paras, Parasect
|15
|Coltivazioni rigogliose
|x8 Campo di Verdure (Qualsiasi)
|Drilbur, Excadrill, Rowlet (Villabianca)
|16
|Angolo delle calde onde
|x3 Falò Accesi
|Drifloon
|17
|Set da campeggio
|Falò Acceso, Tavolo di Paglia, Sgabello di Paglia
|Charmeleon
|18
|Cascata per allenamenti
|Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua, Cascata
|Tyrogue
|19
|Angolo degli affamati
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità
|Gulpin (Fucsiapoli)
|20
|Tavolo da picnic
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Cestino da Picnic
|Pichu, Pikachu (Villabianca)
|21
|Tavolo con vaso di fiori
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Piccolo Vaso
|Weepinbell, Victreebel
|22
|Panchina nel verde
|x2 Siepi (Qualsiasi), Panchina Comfort
|Bulbasaur, Ivysaur
|23
|Panchina illuminata
|Panchina Comfort, Lampione (Acceso)
|Venonat, Venomoth
|24
|Angolo post-allenamento
|Sacco da Boxe, Sedia (Qualsiasi)
|Hitmonchan
|25
|Infermeria
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit di Primo Soccorso
|Hitmonlee
|26
|Infermeria della palestra
|Tavolo (Qualsiasi), Sacco da Boxe, Kit di Primo Soccorso
|Hitmontop
|27
|Vialetto con cartello
|Cartello Direzionale, x3 Sentiero di Legno
|Shellos (East Sea), Shellos (West Sea)
|28
|Carriola con carico
|Carretto, x2 Casse di Legno
|Tinkatink (Villabianca), Tinkatuff, Gurdurr
|29
|Officina del taglialegna
|Sedia di Tronchi, Carretto, Tavolo di Tronchi, Ceppo (Qualsiasi)
|Axew, Fraxure, Haxorus
|30
|Letto con bambola
|Letto (Qualsiasi), Bambola (Qualsiasi)
|Drifloon, Slowbro, Slowking, Munchlax (Villabianca)
|31
|Letto con luce tenue
|Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Candela Sottile (Accesa)
|Hoothoot, Noctowl
|32
|Tomba con offerte
|Tomba, x2 Candele Sottili (Accese), Poké-Golosità
|Litwick, Lampent
|33
|Tomba con offerte spaventoso
|x2 Candele Spettrali (Accese), Tomba, Poké-Golosità
|Litwick, Lampent, Chandelure
|34
|Area di risposo di Chansey
|x6 Siepi (Qualsiasi), Pianta di Chansey, Panchina Comfort
|Vileplume, Bellossom
|35
|Profumo e luminosità irresistibili
|Vaso Pianta Carnivora, Poké-Golosità, Lampada a Fungo
|Weepinbell, Victreebel
|36
|Giochi d'acqua all'ombra
|Gommone, Ombrellone da Spiaggia, x2 Acqua
|Blastoise
|37
|Erba alta supersecca
|x4 Erba Alta Secca, Roccia Liscia
|Onix
|38
|Magazzino
|Lampione (Acceso), Unità di Controllo, Barile Metallico, Cavi Aggrovigliati
|Magnemite
|39
|Pasto di lusso per Pokémon Alati
|Casetta per Uccelli in Legno, Cestino di Bacche
|Pidgeot
|40
|Campeggio con bacche deliziose
|x2 Meteosfera Castform (Sole), Falò Acceso, Cestino di Bacche, Luogo Elevato
|Charizard
|41
|Punto Pioggiadanza
|x2 Meteosfera Castform (Pioggia), Poké-Golosità
|Goomy
|42
|Punto Giornodisole
|x2 Meteosfera Castform (Sole), Poké-Golosità
|Cacnea
|43
|Covo del tesoro del Professore
|Tesoro del Professore, x4 Grande Reliquia, Letto (Qualsiasi)
|Tangrowth
|44
|Mobilio artigianale
|Sedia di Tronchi, Letto di Tronchi, Tavolo di Tronchi
|Axew, Fraxure, Haxorus
|45
|Decorazioni a forma di bacche
|Sedia di Bacche, Letto di Bacche, Tavolo di Bacche, Lampada da Tavolo di Bacche
|Goodra
|46
|Giardino arredato
|x4 Fiori di Campo, Sedia da Giardino, Lampada da Giardino (Accesa), Tavolo da Giardino
|Venusaur
|47
|Snorlax dormiente con albero
|Albero Grande (Qualsiasi), Letto per Pisolino
|Munchlax (Villabianca), Snorlax (Villabianca)
|48
|Oggetti d'antiquariato
|Armadio Antico, Letto Antico, Cassettiera Antica, Sedia Antica
|Weezing (Villabianca), Snorlax (Villabianca)
|49
|Poké Ball
|Divano Poké Ball, Letto Poké Ball, Tavolo Poké Ball, Lampada Poké Ball
|Tangela (Villabianca)
|50
|Erba alta gialla
|x4 Erba Alta Gialla
|Spinarak, Ariados, Grubbin
|51
|Erba alta gialla con albero
|Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Gialla
|Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama
|52
|Erba alta gialla su un'altura
|x4 Erba Alta Gialla, Luogo Elevato
|Wingull, Pelipper, Crobat
|53
|Erba alta gialla sull'acqua
|x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua
|Azurill, Marill, Piplup, Prinplup
|54
|Erba alta palustre
|x4 Erba Alta Gialla, x2 Acqua Fangosa
|Paldean Wooper (Aranciopoli), Clodsire
|55
|Distributore nell'erba alta
|x4 Erba Alta Gialla, Distributore Automatico (Funzionante)
|Mareep
|56
|Prato fiorito rinfrescante
|x4 Fiori Marini
|Pawmi, Zorua, Zoroark
|57
|Angolo tropicale
|Grande Palma, x4 Fiori Marini
|Gloom, Exeggcute, Exeggutor
|58
|Prato fiorito con mulino
|Mulino a Vento, x4 Fiori Marini
|Wingull, Pelipper
|59
|Angolo riposo sotto l'albero
|Grande Palma, Sedia da Spiaggia
|Exeggcute, Exeggutor
|60
|Costa tropicale
|Grande Palma, x4 Siepi (Qualsiasi), x2 Acqua Marina
|Lapras
|61
|Angolo del pisolino
|Scatole di Cartone, Letto di Paglia
|Meowth
|62
|Angolo disordinato
|Scatole di Cartone, x2 Giocattoli (Qualsiasi)
|Growlithe, Azurill
|63
|Discarica
|Bidone dei Rifiuti (Qualsiasi), Sacchi della Spazzatura, Cartello (Qualsiasi)
|Trubbish, Garbodor, Koffing (Villabianca), Weezing (Villabianca)
|64
|Gruppo di bidoni della spazzatura
|x4 Bidoni della Spazzatura
|Magneton, Magnezone, Electabuzz
|65
|Punto raccolta della spazzatura
|Palo della Luce, Sacchi della Spazzatura
|Crobat
|66
|Panchina da parco
|Panchina Comfort, Bidone della Spazzatura
|Zubat, Voltorb, Electrode
|67
|Ristorante degli affamati
|Sedia (Qualsiasi), Lavagna Menu, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità
|Pawmo, Pawmi
|68
|Carrello da servizio al tavolo
|x2 Sedie Chic, Tavolo Chic, Piccolo Vaso, Carrello da Servizio, Poké-Golosità
|Empoleon
|69
|Merenda per Pokémon alati
|Casetta per Uccelli in Legno, Tavolo (Qualsiasi), Poké-Golosità
|Torchic, Blaziken
|70
|Café Space
|x2 Sedie (Qualsiasi), Pianta in Vaso (Qualsiasi), x2 Banconi, Tazza, Lavagna Menu
|Pawmo, Pawmot
|71
|Set Relax Balneare
|Sedia da Spiaggia, Ombrellone da Spiaggia, Tavolino Laterale
|Forma Arricciata Tatsugiri, Forma Adagiata Tatsugiri, Forma Tesa Tatsugiri
|72
|Light-up Stage
|x2 Faretti (Accesi), Piccolo Palco (Acceso)
|Electabuzz, Electivire
|73
|Sorpresa in negozio
|x2 Palloncini, Scatola Spaventa-Boo
|Haunter, Gengar, Zoroark
|74
|Festival Notturno
|x2 Palloncini, Insegna Raichu
|Flaaffy
|75
|Camerino
|Armadio (Qualsiasi), Grande Specchio
|Minccino
|76
|Camerino privato
|x2 Pannelli Divisori (Qualsiasi), Armadio (Qualsiasi), Cassettiera (Qualsiasi)
|Minccino, Cinccino
|77
|Punto di lavorazione a maglia
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Kit da Maglia
|Mareep, Flaaffy
|78
|Doccia termale
|Doccia, Sedia (Qualsiasi), x2 Acqua Termale
|Psyduck, Golduck
|79
|Picnic rilassante
|Grande Palma, Poké-Golosità, Falò Acceso
|Growlithe, Torchic, Combusken
|80
|Carriola per traslochi
|Carretto, x2 Scatole di Cartone
|Farfetch'd, Makuhita, Hariyama
|81
|Recupero Totale
|Letto (Qualsiasi), Baule Semplice, Kit di Primo Soccorso
|Chansey, Pallichu
|82
|Letto con sveglia
|Letto (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sveglia
|Happiny
|83
|Area pausa con distributori automatici
|Distributore Automatico (Funzionante), Panchina Comfort
|Grubbin, Charjabug
|84
|Set distributore automatico
|Distributore Automatico, Bidone dei Rifiuti
|Elekid, Electivire
|85
|Angolo da Gioco Mini
|Arcade (Funzionante), Gioco da Pugno, Sedia (Qualsiasi)
|Magneton, Magnezone
|86
|Centrale idrica
|Ruota ad Acqua, x2 Acqua, Cascata
|Prinplup, Empoleon
|87
|Centrale termica
|Fornace, Barile Metallico
|Combusken, Blaziken
|88
|Molo
|x4 Passerelle, Lampione (Acceso), x2 Acqua Marina
|Marill, Azumarill
|89
|Studio inquietante
|Libreria, Divano Chic, Tavolo da Progetto, Candela Sottile (Accesa)
|Gastly, Haunter
|90
|Ponte di vascello
|x2 Barili, Timone della Nave, x2 Cannoni
|Voltorb, Electrode
|91
|Cassa per i pagamenti
|x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante)
|Meowth, Audino, Happiny, Mawile (Villabianca)
|92
|Offerta di cibo piccola
|Piatto delle Offerte
|Granmuschio
|93
|Offerta di cibo da buongustai
|Piatto delle Offerte
|Snorlax
|94
|Set Pikachu
|Divano Pikachu, Bambola Pikachu
|Mimikyu
|95
|Letto carinissimo
|Divano Carino, Tavolo Carino, Lampada Carina, Letto Carino, Cassettiera Carina
|Blissey
|96
|Resort accogliente
|Divano Resort, Tavolo Resort, Amaca Resort, Lampada Resort (Funzionante)
|Absol
|97
|Vita semplice
|Letto Semplice, Divano Semplice, Tavolo Semplice, Lampada Semplice
|Ampharos
|98
|Erba alta rossa
|x4 Erba Alta Rossa
|Scorbunny, Cinderace, Riolu, Kricketot, Kricketune
|99
|Erba alta rossa con albero
|Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rossa
|Diglett, Dugtrio, Bonsly, Sudowoodo
|100
|Erba alta, masso e albero a punta
|Albero Appuntito, Masso, x4 Erba Alta Rossa
|Dartrix, Decidueye
|101
|Erba alta rossa sull'acqua
|x4 Erba Alta Rossa, x2 Acqua
|Lotad, Lombre
|102
|Erba alta rossa su un'altura
|x4 Erba Alta Rossa, Luogo Elevato
|Murkrow, Honchkrow, Chatot
|103
|Punto allenamenti nell'erba
|x2 Sacchi da Allenamento, x4 Erba Alta Rossa
|Machoke, Machamp
|104
|Prato fiorito raffinato
|x4 Fiori di Montagna
|Cleffa, Clefairy, Clefable, Fidough, Dachsbun
|105
|Prato fiorito raffinato con albero
|x4 Fiori di Montagna, Albero Appuntito
|Murkrow, Larvesta, Volcarona
|106
|Prato fiorito raffinato sull'acqua
|x4 Fiori di Montagna, x2 Acqua
|Ekans, Arbok, Politoed
|107
|Palchetto rustico
|x4 Fiori di Montagna, Ceppo (Qualsiasi), x2 Lampade a Fungo
|Igglybuff, Jigglypuff, Politoed
|108
|Terra da lavorare
|x4 Campo di Verdure (Qualsiasi), Carriola
|Tyranitar
|109
|Allegra distesa galleggiante
|x4 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua
|Lotad, Ludicolo
|110
|Tappeto di muschio
|x4 Muschio
|Larvitar, Tyranitar
|111
|Masso con muschio
|x4 Muschio, Masso Muschioso
|Graveler, Golem
|112
|Terme naturali
|x4 Muschio, x2 Acqua Termale
|Torkoal
|113
|Terme muschiose
|Sfiatatoio Termale, x2 Acqua Termale
|Raboot
|114
|Terme rigeneranti
|Sfiatatoio Termale, Bacino d'Acqua, x2 Acqua Termale
|Politoed
|115
|Lava rovente
|Roccia Fusa, x2 Lava
|Charcadet, Volcarona
|116
|Sito di scavo e fusione
|Carriola, Fornace di Fusione, Attrezzi da Scavo
|Magmar
|117
|Cantiere metallico
|x3 Travi o Colonne di Ferro, Sacchi da Allenamento, Carriola, Attrezzi da Scavo
|Steelix, Machamp
|118
|Rocce bianche inquietanti
|Stalagmiti, x4 Muschio, Cassa di Legno, Lanterna
|Glimmet, Glimmora
|119
|Spuntini
|Barile, Cassa di Legno, Lanterna (Accesa), Poké-Golosità
|Diglett, Glimmet, Glimmora
|120
|Tavolo con sorpresa
|x2 Sedie Larghe, Tavolo Grande, x4 Vassoi da Festa
|Swalot
|121
|Il miglior panificio
|Forno per Pane, x2 Banconi, Poké-Golosità
|Fidough, Dachsbun
|122
|Angolo cottura
|Tavolo da Cucina, Fornello, Padella (Qualsiasi), Lavello Moderno
|Magmortar
|123
|Tavolino da festa con amici
|Banco da Buffet, Bicchieri di Carta, Poké-Golosità
|Dugtrio, Sudowoodo
|124
|Album fotografico
|Bicchieri di Carta, Tablet
|Toxel
|125
|Trespolo canoro
|Trespolo, Microfono da Palco
|Chatot, Honchkrow
|126
|Palcoscenico
|x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Microfono da Palco
|Jigglypuff, Wigglytuff
|127
|Angolo da boxe ritmica
|Sacco da Boxe, Tavolo (Qualsiasi), Lettore CD
|Machoke, Riolu, Lucario
|128
|Musica e Riviste
|Lettore CD, Porta-CD, Porta-Riviste
|Kricketot, Kricketune, Rotom
|129
|Museo in miniatura
|x3 Colonne (Qualsiasi), Piedistallo, Reliquia Perduta (Grande)
|Gimmighoul, Arcanine
|130
|Spogliatoio accogliente
|x2 Armadietti da Spogliatoio, Pianta in Vaso (Qualsiasi), Panchina Comfort, Gioco da Pugno
|Raboot, Cinderace
|131
|Sito turistico con statua in bronzo
|x4 Siepi (Qualsiasi), Statua Danza Lunare, Cartello
|Clefairy, Clefable
|132
|Passaggio a livello
|Binario Ferroviario, Sbarra del Passaggio a Livello
|Rolycoly, Carkol, Coalossal
|133
|Cucina
|Fornello, Lavello Moderno, Tavolo Semplice, Pentola Elegante, Tagliere, Poké-Golosità
|Greedent
|134
|Lusso assoluto
|Lampada di Lusso (Funzionante), Letto di Lusso, Divano di Lusso, Tavolo di Lusso
|Gholdengo
|135
|Ferro battuto
|Letto di Ferro, Tavolo di Ferro, Sedia di Ferro, Lanterna (Funzionante)
|Coalossal
|136
|Arredamento moderno
|Letto Industriale, Scrivania Industriale, Sedia Industriale
|Decidueye
|137
|Erba alta rosa
|x4 Erba Alta Rosa
|Trapinch, Vibrava, Flygon, Duskull, Swablu
|138
|Erba alta rosa con albero
|Albero Grande (Qualsiasi), x4 Erba Alta Rosa
|Sprigatito, Pupitar, Dreepy, Drakloak
|139
|Erba alta rosa sull'acqua
|x4 Erba Alta Rosa, x2 Acqua
|Froakie, Frogadier, Greninja
|140
|Erba alta rosa su un'altura
|x4 Erba Alta Rosa, Luogo Elevato
|Corvisquire, Corviknight, Wattrel, Kilowattrel
|141
|Base segreta nel tubo di cemento
|x3 Tubi di Cemento, x4 Erba Alta (Qualsiasi)
|Cyndaquil, Quilava
|142
|Prato fiorito soffice
|x4 Fiori del Cielo
|Vulpix, Ninetales, Misdreavus, Rookidee, Mismagius
|143
|Prato fiorito soffice con Albero
|Albero Grande (Qualsiasi), x4 Fiori del Cielo
|Girafarig, Farigiraf, Servine, Serperior
|144
|Prato fiorito soffice sull'acqua
|x4 Fiori del Cielo, x2 Acqua
|Dratini, Dragonair, Poliwhirl
|145
|Barca a riva
|Canoa, x2 Lenticchie d'Acqua, x2 Acqua, Luogo Elevato
|Dragonite
|146
|Cascata Illuminata
|3x Pietre, 2x Torcia, 3x Acqua, Cascata
|Gyarados
|147
|Giardino per Uccelli
|Siepe Elegante, Casetta per Uccelli in Legno
|Altaria
|148
|Bagno semplice
|Doccia, Vasca da Bagno
|Dratini, Dragonair
|149
|Area di sosta per ciclisti
|Bicicletta, Distributore Automatico (Funzionante)
|Beldum
|150
|Posto per un pisolino sul caminetto
|Camino in Pietra (Acceso), Panchina Comfort
|Quilava, Typhlosion
|151
|Potere psichico in aumento
|Cuscino Semplice, Sfera di Cristallo
|Abra, Alakazam
|152
|Tavolo della cartomante
|x2 Sedie (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Sfera di Cristallo
|Abra, Kadabra
|153
|Sito della spazzatura
|x2 Sacchi della Spazzatura, Televisione (Funzionante)
|Dusclops, Dusknoir
|154
|Discarica di grandi dimensioni
|3x Trave, Pneumatici, Cestino dei rifiuti (qualsiasi), Forno a microonde
|Tinkatink, Tinkaton
|155
|Scrivania degli interrogatori
|Bambola Arcanine, Sedia Pieghevole, Scrivania Industriale, Lampada da Scrivania (Funzionante)
|Sprigatito, Floragato
|156
|Ispezione del tombino
|Tubi di Ferro, Tombino, Attrezzi da Scavo, Cono Stradale
|Corviknight, Poliwrath, Tinkatink (Villabianca)
|157
|Lavandino scintillante
|Porta Asciugamani, Specchio da Parete, Lavandino
|Mime Jr., Mr. Mime
|158
|Home Theater
|x2 Altoparlanti, Supporto, Televisione (Funzionante)
|Mismagius
|159
|Area di studio
|Libreria, Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Portapenne
|Ralts, Kirlia
|160
|Soggiorno musicale
|x2 Altoparlanti, Televisione (Funzionante), x4 Tappeti Musicali (Qualsiasi)
|Noibat, Noivern
|161
|Pulitissimo
|Vasca da Bagno, Kit di Pulizia
|Poliwag
|162
|Porta trucco idratante
|Cassettiera (Qualsiasi), Sedia (Qualsiasi), Umidificatore
|Kirlia, Gardevoir
|163
|Mini libreria
|x2 Librerie, Scaletta, Tavolo (Qualsiasi), Illuminazione (Funzionante)
|Gardevoir
|164
|Angolo da gioco
|x2 Arcade (Funzionanti), x2 Sedie (Qualsiasi)
|Porygon-Z
|165
|Parco giochi
|Scivolo, Giocattolo (Qualsiasi)
|Snivy
|166
|Scrivania da ufficio
|Scrivania da Ufficio, Tazza, Laptop, Sedia da Ufficio
|Porygon2
|167
|Ripostiglio dell'ufficio
|Scaffale da Ufficio, Scaletta, Scatole di Cartone
|Misdreavus, Mismagius, Drakloak, Dragapult
|168
|Zona degli esperimenti
|Kit Esperimenti Scientifici, Microscopio, Fogli
|Alakazam
|169
|Programma di apprendimento del professore
|Lavagna, Tavolo (Qualsiasi), Cavi Aggrovigliati, Laptop
|Metang
|170
|Tavolo da ricerca
|x2 Tavoli (Qualsiasi), Computer (Funzionante), Kit Esperimenti Scientifici
|Porygon
|171
|Porta riviste
|Porta-Riviste, Giornale
|Mime Jr., Serperior
|172
|Scatola sorpresa da batticuore
|x2 Faretti (Funzionanti), Grande Tamburo, Scatola Spaventa-Boo
|Meowscarada
|173
|Pulsante scherzo
|Interruttore a Pedale, Scatola Spaventa-Boo
|Frogadier, Greninja
|174
|Ritaglio fotografico pittoresco
|Sagoma Fotografica, x2 Faretti (Funzionanti), Luogo Elevato
|Plusle, Minun
|175
|Parco giochi con pneumatici
|Scivolo, Pneumatico, x2 Giocattoli a Forma di Pneumatico
|Dedenne
|176
|Mercatino nella natura
|Albero Grande (Qualsiasi), Masso, x2 Tavoli (Qualsiasi), Registratore di Cassa (Funzionante)
|Raichu
|177
|Cantiere con generatore
|Fornace, x2 Impalcature di Ferro, Tubi di Ferro
|Conkeldurr
|178
|Dojo per gli allenamenti
|x2 Pergamene Appese, x2 Rocce della Forza
|Poliwrath, Gallade
|179
|Quartier Generale dell'organizzazione malvagia
|x2 Piante in Vaso (Qualsiasi), Arazzo Team Rocket, Divano di Lusso
|Persian
|180
|Nove Fiamme
|x9 Bracieri (Accesi)
|Ninetales
|181
|Centro Peluche
|Bambola Arcanine, Bambola Pikachu, Bambola Dragonite, Bambola Eevee
|Drifloon, Drifblim
|182
|Paradiso del giocatore
|Letto Gaming (Funzionante), Tavolo, PC Gaming (Funzionante), Sedia Gaming (Funzionante), Frigo Gaming (Funzionante)
|Metagross
|183
|Top Pop
|Letto Pop Art, Divano Pop Art, Tavolo Pop Art
|Typhlosion
|184
|Punto di pesca
|Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua
|Slowbro, Slowking
|185
|Punto di pesca in mare
|Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Marina
|Magikarp, Gastrodon (Mare Est), Gastrodon (Mare Ovest)
|186
|Punto di pesca nella palude
|Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Fangosa
|Grimer, Muk, Clodsire
|187
|Punto di pesca alle terme
|Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Acqua Termale
|Lotad, Lombre
|188
|Punto di pesca lavico
|Canna da Pesca, Sedia (Qualsiasi), Lava
|Arcanine
|189
|Palco con chitarra
|x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Chitarra Elettrica Cool, Microfono da Palco
|Toxtricity Forma Melodia
|190
|Palco con basso
|x2 Altoparlanti, Piccolo Palco (Funzionante), Basso Cool, Microfono da Palco
|Toxtricity Forma Basso
|191
|Santuario del cavaliere malvagio
|Piedistallo, Armatura Maligna, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi)
|Ceruledge
|192
|Santuario del cavaliere dell'auspicio
|Piedistallo, Armatura Auspiciosa, x2 Pietre Passo, x2 Bracieri (Accesi)
|Armarouge
|193
|Fossile alato
|Piedistallo, Fossile Ala (Testa), Fossile Ala (Ala Destra), Fossile Ala (Ala Sinistra), Fossile Ala (Corpo), Fossile Ala (Coda)
|Aerodactyl
|194
|Fossile cranio
|Piedistallo, Fossile Cranio
|Cranidos
|195
|Fossile testata
|Piedistallo, Fossile Testata (Testa), Fossile Testata (Corpo), Fossile Testata (Coda)
|Rampardos
|196
|Fossile Armatura
|Piedistallo, Fossile Armatura
|Shieldon
|197
|Fossile scudo
|x2 Piedistalli, Fossile Scudo (Testa), Fossile Scudo (Corpo), Fossile Scudo (Zampe), Fossile Scudo (Coda)
|Bastiodon
|198
|Fossile Mascella
|Piedistallo, Fossile Mascella
|Tyrunt
|199
|Fossile Tiranno
|x2 Piedistalli, Fossile Tiranno (Testa), Fossile Tiranno (Corpo), Fossile Tiranno (Zampe), Fossile Tiranno (Coda)
|Tyrantrum
|200
|Fossile Vela
|Piedistallo, Fossile Vela
|Amaura
|201
|Fossile Tundra
|Piedistallo, Fossile Tundra (Testa), Fossile Tundra (Corpo), Fossile Tundra (Coda)
|Aurorus
|202
|Tavolo con bibita blu marino
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Bibita Galleggiante
|Vaporeon
|203
|Tavolo con patate elettrizzanti
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Patatine Fritte
|Jolteon
|204
|Tavolo con pizza ustionante
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Pizza
|Flareon
|205
|Tavolo con merenda elegante
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Set da Tè Pomeridiano
|Espeon
|206
|Tavolo con dolci dal cuore amaro
|Sedia (Qualsiasi), Tavolo (Qualsiasi), Biscotti al Cioccolato
|Umbreon
|207
|Tavolo con sandwich vegetariani
|x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Panini alle Verdure
|Leafeon
|208
|Tavolo con granita ghiacciata
|x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Granita
|Glaceon
|209
|Tavolo con torta adorabile
|x1 Sedia (Qualsiasi), x1 Tavolo (Qualsiasi), x1 Torta con Fiocco
|Sylveon
Avete notato errori? O scoperto habitat segreti? Fatecelo sapere nei commenti!