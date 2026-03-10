Riscopri un capolavoro del passato: se sei amante dei GDR non puoi non giocare Gothic Classic, due capitoli in una sola edizione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Gothic Classic Khorinis Saga per Nintendo Switch: si tratta di un'edizione che include due capitoli di questo brand che è diventato, nel corso del tempo, una vera e propria icona del genere GDR. Sconto attivo del 25% per un costo finale di 29,63€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Gothic Classic Khorinis Saga è una raccolta che riunisce due celebri giochi di ruolo della storica serie Gothic, offrendo ai giocatori l'opportunità di vivere un'epica avventura fantasy direttamente su Nintendo Switch. Questa raccolta include le versioni classiche di Gothic e Gothic II.
Ulteriori dettagli sui giochi
Il primo capitolo, Gothic Classic, offre circa 50 ore di gameplay in puro stile GDR. Durante l'avventura, il giocatore può sviluppare il proprio personaggio scegliendo tra numerose armi, abilità e potenti magie, affrontando creature pericolose e prendendo decisioni che influenzano il corso della storia.
Il secondo titolo, Gothic 2 Classic, amplia ulteriormente il mondo di gioco e introduce oltre 100 missioni ambientate in diverse aree, ognuna con caratteristiche uniche. Il gioco presenta inoltre un ambiente dettagliato e ricco di vita, popolato da più di 500 personaggi non giocanti. Grazie a queste caratteristiche, la saga offre un'esperienza immersiva e profonda.