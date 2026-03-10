Le cuffie da gaming Corsair Virtuoso RGB in promo su Amazon per la Festa delle Offerte di marzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming targate Corsair: lo sconto attivo è del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 169,99€. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Le cuffie da gaming Corsair Virtuoso sono progettate per offrire un'esperienza audio di alta qualità, combinando prestazioni avanzate, comfort e materiali resistenti. Questo modello utilizza una coppia di driver per altoparlanti in neodimio ad alta densità da 50 mm, regolati con precisione per garantire un suono dettagliato.
Ulteriori dettagli
Un altro elemento importante è il microfono rimovibile omnidirezionale da 9,5 mm, progettato per garantire comunicazioni vocali nitide e precise. Il microfono offre un'elevata larghezza di banda, che consente una gamma dinamica ampia e una qualità vocale molto chiara, oltre a una buona risposta alle frequenze basse. Questo lo rende ideale per le sessioni di gioco online e per la comunicazione con i compagni di squadra.
Dal punto di vista del design, le Corsair Virtuoso presentano una struttura realizzata in alluminio leggero, che assicura robustezza senza compromettere il comfort durante l'utilizzo prolungato. I padiglioni sono realizzati in memory foam per adattarsi alla forma della testa.