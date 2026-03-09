Il monitor da gaming MSI da 24" in Full HD, un refresh rate da 100Hz e un tempo di risposta da 1ms è in maxi sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor MSI da 24" con uno sconto attivo del 42% per un costo totale e finale di 74,99€ . Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Pur trattandosi di un monitor da gaming, i 100Hz di refresh rate potrebbero non accontentare tutti gli utenti ma, considerando il prezzo potrebbe essere comunque una buona soluzione per un gaming più "leggero" e per gli utenti non soliti a giocare ai titoli competitivi .

Ulteriori dettagli

MSI PRO MP243X è un monitor da 24 pollici con pannello IPS Full HD (1920x1080), progettato per offrire immagini nitide e colori accurati con un ampio angolo di visione di 178°. Il PRO MP243X include funzioni avanzate per il comfort visivo certificate TÜV Rheinland Eye Comfort, come Less Blue Light PRO, tecnologia antiflicker, trattamento antiriflesso e impostazioni eco predefinite.

Queste caratteristiche riducono l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni davanti allo schermo senza compromettere la qualità dei colori. La qualità dell'immagine è ulteriormente valorizzata da una gamma sRGB del 119% (6 bit + FRC, 16,7 milioni di colori), luminosità di 300 nits e rapporto di contrasto di 1000:1. Con l'App MSI Display Kit, è possibile accedere a impostazioni avanzate per personalizzare il display e aumentare la produttività.