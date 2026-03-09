Un famoso director di Nintendo lascia per fare il docente universitario, ha lavorato a WarioWare

Nintendo pare aver perso un altro pezzo. Lo storico sviluppatore Goro Abe , parte della compagnia da 26 anni, ha annunciato il proprio ritiro. Non va in pensione, ma ha deciso di cambiare (parzialmente) professione.

Cosa farà Abe dopo Nintendo

Abe si è unito a Nintendo nel 1999 e ha lavorato inizialmente come programmatore di Wario Land 4. Successivamente è passato alla serie WarioWare, lavorando come director e chief director su vari capitoli, fino a WarioWare: Move It! del 2023.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tramite Twitter, come potete vedere qui sopra, Abe ha scritto (traduzione automatica): "Mi sono ritirato da Nintendo alla fine di febbraio. Da aprile lavorerò come professore presso l'Università di Elettrocomunicazioni di Osaka. Lavorerò nel nuovo corso di laurea in 'Game and Social Design'. Ho intenzione di lavorare sulla ricerca e sulla produzione di videogiochi, quindi spero di poter interagire con una gamma di persone più ampia che mai."

In un certo senso, quindi, Abe non abbandonerà totalmente lo sviluppo di videogiochi, ma lo farà a un livello diverso con obiettivi differenti. Non sarà però una buona notizia per Nintendo, che dovrà sostituire in qualche modo Abe. Non è inoltre il primo grande nome che lascia la compagnia.

Kensuke Tanabe (Metroid Prime, Paper Mario...) ha terminato la propria carriera presso Nintendo con Metroid Prime 4: Beyond, mentre Hideki Konno - che ha guidato i lavori su Mario Kart, il 3DS e non solo - non è più parte della compagnia da inizio anno.