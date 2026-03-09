Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva Nintendo, per questa classifica giapponese

Come ogni settimana, possiamo vedere quali sono i giochi più attesi dei lettori della testata giapponese di Famitsu e farci così un'idea di quali sono i titoli che i fan hardcore non vedono l'ora di giocare.
Sebbene siano tutti nomi noti, possiamo notare tramite questa Top 30 che Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva di Nintendo, prevista per il 16 aprile 2026.
La Top 30 dei giochi più attesi in Giappone
Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:
- [PS5] Pragmata - 451 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 254 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 249 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 175 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 154 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 138 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 135 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 133 voti
- [NS2] Pragmata - 127 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 113 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 111 voti
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 95 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 90 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 82 voti
- [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 74 voti
- [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 71 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 69 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 64 voti
- [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 58 voti
- [NS2] Winning Post 10 2026 - 56 voti
- [NS2] Honogurashi no Niwa - 55 voti
- [PS5] Fatal Frame 2 Remake - 53 voti
- [NSW] Genshin Impact - 51 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 50 voti
- [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 48 voti
- [NSW] Honogurashi no Niwa - 46 voti
- [NS2] Akiba Lost - 45 voti
- [NS2] The Duskbloods - 42 voti
- [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 40 voti
- [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - 39 voti
Oltre a Tomodachi Life: Una vita da sogno, Nintendo può vantare vari altri titoli nella classifica dei più attesi, come Fire Emblem: Fortune's Weave e Splatoon Raiders, oltre a Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore, che segnerà il ritorno del professore esperto di enigmi più amato di sempre.
Notiamo poi che GTA 6 è in undicesima posizione, poco sotto la versione Nintendo Switch 2 di Pragmata in numero di voti. La versione PS5 di Pragmata invece continua a essere prima, dimostrando che i lettori di Famitsu non vedono l'ora di vederla arrivare. La data di uscita di Pragmata, ricordiamo, è il 17 aprile 2026, il giorno dopo rispetto a Tomodachi Life: Una vita da sogno.