4

Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva Nintendo, per questa classifica giapponese

Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai propri lettori e possiamo vedere che al momento il gioco più atteso tra quelli di Nintendo è Tomodachi Life: Una vita da sogno.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/03/2026
Un personaggio di Tomodachi Life: Una vita da sogno seduto su una panchina davanti a delle case
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
News Video Immagini

Come ogni settimana, possiamo vedere quali sono i giochi più attesi dei lettori della testata giapponese di Famitsu e farci così un'idea di quali sono i titoli che i fan hardcore non vedono l'ora di giocare.

Sebbene siano tutti nomi noti, possiamo notare tramite questa Top 30 che Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva di Nintendo, prevista per il 16 aprile 2026.

La Top 30 dei giochi più attesi in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

  1. [PS5] Pragmata - 451 voti
  2. [PS5] Persona 4 Revival - 254 voti
  3. [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 249 voti
  4. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 175 voti
  5. [NS2] Splatoon Raiders - 154 voti
  6. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 138 voti
  7. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 135 voti
  8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 133 voti
  9. [NS2] Pragmata - 127 voti
  10. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 113 voti
  11. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 111 voti
  12. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 95 voti
  13. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 90 voti
  14. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 82 voti
  15. [NS2] Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel - 74 voti
  16. [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 71 voti
  17. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 69 voti
  18. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 64 voti
  19. [PS5] Monster Hunter Stories 3 - 58 voti
  20. [NS2] Winning Post 10 2026 - 56 voti
  21. [NS2] Honogurashi no Niwa - 55 voti
  22. [PS5] Fatal Frame 2 Remake - 53 voti
  23. [NSW] Genshin Impact - 51 voti
  24. [NSW] Kyoto Xanadu - 50 voti
  25. [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 48 voti
  26. [NSW] Honogurashi no Niwa - 46 voti
  27. [NS2] Akiba Lost - 45 voti
  28. [NS2] The Duskbloods - 42 voti
  29. [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 40 voti
  30. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - 39 voti

Oltre a Tomodachi Life: Una vita da sogno, Nintendo può vantare vari altri titoli nella classifica dei più attesi, come Fire Emblem: Fortune's Weave e Splatoon Raiders, oltre a Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore, che segnerà il ritorno del professore esperto di enigmi più amato di sempre.

Tomodachi Life: Una vita da sogno permetterà relazioni omosessuali e personaggi non binari Tomodachi Life: Una vita da sogno permetterà relazioni omosessuali e personaggi non binari

Notiamo poi che GTA 6 è in undicesima posizione, poco sotto la versione Nintendo Switch 2 di Pragmata in numero di voti. La versione PS5 di Pragmata invece continua a essere prima, dimostrando che i lettori di Famitsu non vedono l'ora di vederla arrivare. La data di uscita di Pragmata, ricordiamo, è il 17 aprile 2026, il giorno dopo rispetto a Tomodachi Life: Una vita da sogno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tomodachi Life: Una vita da sogno è la prossima grande esclusiva Nintendo, per questa classifica giapponese