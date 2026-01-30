0

Tomodachi Life: Una vita da sogno permetterà relazioni omosessuali e personaggi non binari

Tomodachi Life: Una vita da sogno introduce personaggi non binari e relazioni omosessuali, mantenendo la promessa fatta da Nintendo nel 2014 dopo le polemiche sul precedente capitolo.

Personaggi di Tomodachi Life
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
Come confermato durante il Direct dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno, il gioco permetterà di creare personaggi non binari e di intraprendere relazioni omosessuali. Un dettaglio importante, che dimostra come Nintendo abbia mantenuto la promessa fatta oltre dieci anni fa di rendere il prossimo capitolo della serie più inclusivo rispetto ai precedenti.

Durante la presentazione è stato spiegato che i giocatori potranno creare il proprio Mii tramite una versione avanzata dell'editor dei capitoli passati. Tra le opzioni figura anche la scelta del genere: maschile, femminile o non binario. Le stesse possibilità sono presenti nelle "preferenze per gli appuntamenti", dove è possibile selezionare una, più voci o anche nessuna. In sostanza, sarà possibile creare personaggi eterosessuali, gay, lesbiche, bisessuali, asessuali o pansessuali.

Nintendo ha mentenuto la promessa fatta nel 2014

La decisione di offrire una libertà così ampia deriva anche da una promessa fatta da Nintendo risalente al 2014, ai tempi di Tomodachi Life per Nintendo 3DS. All'epoca circolò in Giappone la voce di un presunto bug che permetteva matrimoni tra personaggi dello stesso sesso; altri parlarono di un glitch legato ai dati di salvataggio che, in casi rarissimi, portava due Mii maschili a risultare "accoppiati". Nintendo intervenne con una patch, definendo la situazione un errore non intenzionale.

Le preferenze per gli appuntamenti in Tomodachi Life: Una vita da sogno
Le preferenze per gli appuntamenti in Tomodachi Life: Una vita da sogno
Il direct di Tomodachi Life: Una vita da sogno ha svelato la data d'uscita ufficiale e tanti dettagli

La scelta generò una forte polemica internazionale: molti accusarono Nintendo di aver "corretto" un comportamento che avrebbe potuto rappresentare un passo verso una maggiore inclusività. La vicenda si concluse con un comunicato ufficiale di scuse e con l'impegno a rendere un eventuale nuovo capitolo più rappresentativo di tutti i giocatori. Una promessa che, come abbiamo visto, è stata pienamente mantenuta dodici anni dopo con Una vita da sogno.

"Ci scusiamo per aver deluso molti utenti non includendo le relazioni tra personaggi dello stesso sesso in Tomodachi Life", dichiarava Nintendo nel 2014. "Sfortunatamente non è possibile modificare questa componente del design con una patch. Promettiamo che, se svilupperemo un nuovo capitolo della serie, ci impegneremo a progettare un'esperienza più inclusiva e rappresentativa."

Tomodachi Life: Una vita da sogno sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 16 aprile.

