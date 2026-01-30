Tomodachi Life: Una vita da sogno permetterà relazioni omosessuali e personaggi non binari

Come confermato durante il Direct dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno, il gioco permetterà di creare personaggi non binari e di intraprendere relazioni omosessuali. Un dettaglio importante, che dimostra come Nintendo abbia mantenuto la promessa fatta oltre dieci anni fa di rendere il prossimo capitolo della serie più inclusivo rispetto ai precedenti.

Durante la presentazione è stato spiegato che i giocatori potranno creare il proprio Mii tramite una versione avanzata dell'editor dei capitoli passati. Tra le opzioni figura anche la scelta del genere: maschile, femminile o non binario. Le stesse possibilità sono presenti nelle "preferenze per gli appuntamenti", dove è possibile selezionare una, più voci o anche nessuna. In sostanza, sarà possibile creare personaggi eterosessuali, gay, lesbiche, bisessuali, asessuali o pansessuali.