Su Amazon puoi prenotare la tua copia di Crimson Desert PS5: è uno degli open world più ambiziosi degli ultimi anni

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Crimson Desert, titolo targato Pearl Abyss che si presenta come uno dei titoli open world più ambiziosi degli ultimi anni. La prenotazione è fissata al prezzo finale di 69,99€. Crimson Desert si presenta come un'esperienza epica ambientata nel vasto continente di Pywel, un mondo aperto senza confini dove ogni angolo nasconde storie, pericoli e meraviglie pronte a essere scoperte. In questo universo vivo e imprevidibile, il destino del giocatore può cambiare radicalmente da un momento all'altro.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il sistema di combattimento di Crimson Desert punta su azioni dinamiche e scontri brutali. Spade, lance e archi rappresentano solo l'inizio: il giocatore può combinare armi, abilità ed elementi dell'ambiente per sprigionare un potere devastante. Ogni decisione ha un peso e ogni battaglia contribuisce a definire il proprio stile di combattimento. Al centro della narrazione c'è Kliff, protagonista della storia, e il fragile equilibrio che regna a Pailune, una regione cruciale di Pywel.

Al suo fianco combattono i fedeli compagni Oongka, Yann e Naira, membri dei Mantogrigio. Tuttavia, questo equilibrio viene spezzato dall'attacco degli Orsi Neri, guidati dal temibile Myurdin. Ieri è stato pubblicato un gameplay che ha acceso ancor di più l'hype per questo titolo.