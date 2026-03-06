Crimson Desert vi permette di far andare i filmati a x2, come un video TiKTok o YouTube

I videogiochi ci fanno giocare, ma ci raccontano anche delle storie. Alcuni giocatori preferiscono più il puro gameplay mentre altri vogliono spendere ore sulla componente narrativa. Accontentare tutti non è facile, ma i creatori di Crimson Desert hanno inserito un'opzione per venire incontro a tutti.

Il video di Crimson Desert a x2

Come potete vedere nel video condiviso qui sotto, è possibile aumentare la velocità dei filmati di Crimson Desert così da poter capire cosa sta accadendo, ma velocizzare il ritmo dell'azione. Inoltre, in base al video, pare che sia possibile comunque comprendere cosa viene detto, ovviamente se si pone abbastanza attenzione.

Jake Lucky ha scritto, in traduzione: "Una delle funzioni che ho davvero apprezzato in Crimson Desert è che puoi velocizzare i dialoghi ma essere comunque in grado di comprendere il contesto, non è un modo per saltare in avanti, ma per evitare perdite di tempo".

C'è chi ha connesso questa opzione all'abitudine del pubblico di TikTok o di YouTube di velocizzare i video per perdere meno tempo. In molti inoltre non hanno apprezzato, poiché considerano Crimson Desert un gioco di ruolo (gli sviluppatori sono sempre attenti a dire che non lo è e lo presentano come un action adventure a mondo aperto) e di conseguenza l'idea di saltare i dialoghi o velocizzarli è assurda per molti.

Ciò detto, saltare i dialoghi o i filmati è comune nei videogiochi e questa opzione è solo una diversa versione di ciò che già abbiamo. Nessuno è obbligato a usarla e, inoltre, non è una completa novità: anche Final Fantasy 7 Remake l'ha aggiunta in un aggiornamento di dicembre 2024. Pensiamo però anche a remaster come Final Fantasy XII The Zodiac Age, che permette persino di impostare un x8 per tutte le sequenze di gioco.

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo infine che se volete comportarvi da "malvagi" in Crimson Desert è meglio se ci ripensate.