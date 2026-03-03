0

Crimson Desert ora è nella lista dei desideri di oltre 3 milioni di persone su PC e console

Crimson Desert supera i 3 milioni di wishlist su Steam, PlayStation e Xbox a due settimane dal lancio, fissato per il 19 marzo.

03/03/2026
Un combattimento in Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Mancano poco più di due settimane al lancio di Crimson Desert su PS5, Xbox Series X|S e PC, e l'interesse del pubblico continua a crescere in modo significativo. Il nuovo action GDR open world di Pearl Abyss, studio già noto per Black Desert Online, sta attirando l'attenzione di milioni di giocatori in vista dell'uscita.

A confermarlo sono i numeri condivisi dalla stessa Pearl Abyss sui social: oltre 3 milioni di persone lo hanno aggiunto alla propria lista dei desideri su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Riuscirà a dimostrarsi all'altezza delle aspettative?

Si tratta di un traguardo importante, soprattutto considerando che appena un mese fa il gioco si era fermato a 2 milioni di wishlist. L'incremento suggerisce che le ultime anteprime, i nuovi filmati e le informazioni diffuse dagli sviluppatori abbiano contribuito a rafforzare la visibilità del progetto e a consolidare l'interesse del pubblico.

Naturalmente, dalla wishlist all'acquisto effettivo ce ne passa, ma numeri di questo tipo rappresentano comunque un indicatore positivo, specialmente per una nuova IP non legata a un franchise o uno studio particolarmente affermato. Per scoprire se Crimson Desert riuscirà a essere all'altezza delle alte aspettative del pubblico non dovremo attendere a lungo: il debutto nei negozi è fissato al prossimo 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC, con i pareri della stampa che dovrebbero arrivare qualche giorno prima.

