Crimson Desert ora è nella lista dei desideri di oltre 3 milioni di persone su PC e console

Mancano poco più di due settimane al lancio di Crimson Desert su PS5, Xbox Series X|S e PC, e l'interesse del pubblico continua a crescere in modo significativo. Il nuovo action GDR open world di Pearl Abyss, studio già noto per Black Desert Online, sta attirando l'attenzione di milioni di giocatori in vista dell'uscita.

A confermarlo sono i numeri condivisi dalla stessa Pearl Abyss sui social: oltre 3 milioni di persone lo hanno aggiunto alla propria lista dei desideri su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.