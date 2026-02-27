Forse non se l'aspettavano nemmeno loro, ma i Nerial con la serie Reigns hanno trovato una specie di formula standard che può essere applicata a un sacco di ambientazioni e storie diverse e che si sta rivelando alquanto duttile nei suoi dieci anni di carriera. D'altra parte, cosa c'è di più narrativamente stimolante di un semplice bivio che costringe a scegliere tra due strade diverse, promettendo di portarci in direzioni opposte e tutte da scoprire? Questo è il concetto principale della serie, interamente costruita su un'interfaccia che sembra presa direttamente da Tinder: spunta una carta e dobbiamo semplicemente effettuare uno swipe a destra o a sinistra, contando solo su una breve premessa di quello che potrebbe succedere da una parte o dall'altra.

Finora, con questo sistema abbiamo governato regni, cercando di volta in volta di raggiungere grandi obiettivi riguardanti il progresso e la civiltà, ma in Reigns: The Witcher dobbiamo soprattutto costruire una storia, perché il vero protagonista della vicenda non è tanto Geralt quanto il bardo Dandelion, che con questo espediente cala il suo amico anti-eroe in una serie di avventure e guai davvero imprevedibili, da cui deve tirarsi fuori effettuando varie scelte, scartando a destra o a sinistra.

Pur rimanendo intatto il gameplay, cambia dunque lo scopo rispetto ai capitoli precedenti e si complica alquanto, in linea con l'evoluzione che abbiamo visto anche con lo spin-off di Game of Thrones: di volta in volta dovremo raggiungere dei particolari obiettivi per completare al meglio la storia secondo l'ispirazione iniziale, ma considerando che la morte è sempre dietro l'angolo, come insegna la tradizione di Reigns.