PS3 riceve a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema, 20 anni dopo la sua uscita

Purtroppo, anche in questo caso non è possibile capire precisamente cosa cambi con l'applicazione di questo aggiornamento, visto che la descrizione rimane vaga come da tradizione Sony.

Tempo di aggiornamenti per Sony, che dopo aver pubblicato update per PS5, PS4 e anche PlayStation Portal, ha lanciato anche un aggiornamento di sistema per la buona vecchia PS3 , a quasi 20 anni dalla sua uscita sul mercato.

Stabilità senza pari

La cosa meno sorprendente di tutta questa faccenda sono infatti le note a corredo dell'aggiornamento di sistema di PlayStation 3, che riportano la classica dicitura per cui l'update "migliora le performance e la stabilità del sistema".

PS3 Super Slim

In verità, non risultano cambiamenti visibili nell'utilizzo, almeno per il momento, e l'idea è che l'aggiornamento possa servire soprattutto come ulteriore patch per tamponare possibili jailbreak e "aperture" del genere.

Potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento legato al lettore Blu-ray, considerando che questo necessita di una nuova "chiave di crittografia", in base a quanto riferito da Sony.

In questi giorni, la compagnia nipponica si è data da fare per aggiornare i suoi vari dispositivi pubblicato un aggiornamento di sistema per PS5 e uno anche per PS4, lanciando il PSSR 2 su PS5 Pro e pubblicato un update anche per PlayStation Portal.