State of Play di giugno 2026: tutti i giochi e le novità dal mondo PlayStation

Lo State of Play apre in maniera ufficiale quella che da qualche tempo chiamiamo "l'estate dei videogiochi", ovvero quel periodo di inizio giugno nel quale si era soliti seguire l'E3 e che adesso è diventato il momento nel quale publisher grandi e piccoli concentrano le loro presentazioni nella speranza di formare una massa critica tale da scuotere l'industria dall'apatia che l'attanaglia da anni. Una battaglia contro i mulini a vento, verrebbe da dire, nonostante Sony sia l'unica in grado di registrare numeri e interesse che potrebbero avvicinarsi a quelli del passato. Lo State of Play del 2 giugno 2026 apre dunque col botto questo periodo, nella speranza che gli altri grandi appuntamenti, come la conferenza Xbox, la Summer Game Fest o il Future Game Show, siano all'altezza. Segui la Summer Game Fest con Multiplayer.it su Twitch e YouTube: ecco il programma completo delle live Perché PlayStation ha "portato in fiera" nientemeno che Wolverine, la sua esclusiva più attesa, ma anche il nuovo Rayman di Ubisoft Milano e il nuovo e controverso God of War.

L'evento, per intero Nel caso in cui vogliate recuperare l'evento, ecco il video integrale dello State of Play del 2 giugno 2026:

Marvel's Wolverine Si parte subito forte, con il titolo più atteso della lineup PlayStation 2026: Marvel's Wolverine, sviluppato da Insomniac Games. Il trailer - presentato dal creative director Marcus Smith - mostra Logan sulle tracce di un gruppo di giovani mutanti rapiti da soldati potenziati ciberneticamente noti come i Reavers. La struttura dei livelli sembra articolata e densa, con più approcci possibili, incluse sezioni stealth che invitano il giocatore a pianificare prima di scatenare il caos. Come abbiamo detto nella nostra anteprima, non si tratterà di un open world, ma di un gioco d'azione e avventura in terza persona con livelli dal respiro ampio. Il gioco mostra immediatamente un livello di violenza superiore a qualsiasi titolo precedente dello studio: smembramenti, finisher brutali e fiumi di sangue che segnano una discontinuità netta rispetto alla serie Spider-Man. Non mancano le guest star: Jean Grey appare sul campo di battaglia per aiutare Logan con i suoi poteri psichici, e nel filmato cinematico finale fanno capolino Sabretooth, Deadpool, Mistica e le Sentinelle. Dopo la sezione di combattimento a piedi, si passa a un inseguimento a bordo di veicoli e poi ai tetti di un treno in corsa, dove il gioco mette in scena uno dei setpiece più spettacolari mostrati finora. È qui che viene illustrato il sistema di rigenerazione: fintanto che Wolverine avrà sufficiente rabbia accumulata, sarà in grado di sopravvivere a qualsiasi danno. Marvel's Wolverine: un'anteprima per scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva PS5 Nonostante la violenza esplicita, il ritmo del trailer è chirurgico: Insomniac sembra aver costruito un combat system pensato per valorizzare il peso fisico degli attacchi di Logan, ben distante dalla fluidità acrobatica di Spider-Man e più vicino a qualcosa di rallentato e devastante. I pre-ordini sono stati aperti contestualmente all'evento. Marvel's Wolverine arriverà il 15 settembre 2026, in esclusiva su PlayStation 5.

Marvel Tokon: Fighting Souls Sempre restando in casa Marvel, è arrivato un nuovo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro sviluppato da Arc System Works. Nuovi personaggi, nuovi scenari e nuove meccaniche vengono mostrati in un trailer che conferma ancora una volta come il comparto tecnico di questo titolo sia di un altro livello rispetto alla concorrenza: la resa grafica degli effetti speciali durante i combattimenti è semplicemente fuori scala. Arc System Works, già autore di capolavori come Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ, porta la propria expertise tecnica su un universo di personaggi che si adatta perfettamente al loro stile visivo. Il gioco arriverà il 20 agosto 2026.

Rayman Legends Retold Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan presentano ufficialmente il ritorno di Rayman Legends: Rayman Legends Retold, lo spettacolare platform cooperativo fino a quattro giocatori della casa francese. Dopo settimane di leak, l'annuncio ufficiale è arrivato proprio durante questo State of Play, confermando una delle voci più persistenti degli ultimi giorni. Il progetto è guidato da Ubisoft Montpellier, lo studio dietro al gioco originale del 2013, con il supporto di Ubisoft Milan per la realizzazione degli intermezzi cinematografici, un ruolo analogo a quello già svolto nella serie Mario + Rabbids. Rayman Legends Retold: abbiamo provato il remake dello storico platform di Ubisoft Il titolo non è un semplice remaster grafico: l'intera struttura dei livelli è stata ripensata per una veste tridimensionale in stile 2.5D, con nuove sezioni a cavallo di draghi simili a quelle di Star Fox, un mondo inedito con un nuovo antagonista, nuovi livelli musicali e una nuova abilità basata sulla luce per Rayman e compagni. La cooperativa è confermata in locale fino a quattro giocatori, e torna Kung Foot, il celebre minigioco calcistico, rinnovato con power-up e maggiore precisione nei controlli. Stando alle informazioni disponibili, tutta la modalità cooperativa - incluso Kung Foot - sarà esclusivamente locale, senza supporto online. Inclusa nel pacchetto ci sarà anche una copia gratuita di Rayman Origins Enhanced Edition. L'edizione fisica sarà disponibile solo su PS5 e Nintendo Switch 2 (in formato Game Key Card). Abbiamo già avuto modo di provare il gioco negli studi di Ubisoft Montpellier nei giorni scorsi: trovate la nostra anteprima completa qui su Multiplayer.it. Rayman Legends Retold arriverà il 1° ottobre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, al prezzo di 39,99 euro.

Banco the Chef Banco the Chef si presenta come un'avventura culinaria apparentemente ambientata nello stesso universo di Dave the Diver e incentrata sul personaggio dello chef Banco. Il gioco mescola meccaniche di cucina alla Cooking Mama con la struttura narrativa del titolo Mintrocket, raccontando una storia che si pone come antefatto agli eventi del gioco originale. È un annuncio che sorprende per tono e originalità: il salto dal diving alla cucina conferma la vocazione di questo universo narrativo a espandersi su generi differenti. Data di uscita ancora da annunciare.

Kemuri Si passa a musiche e atmosfere più orientali con Kemuri, un action cooperativo a tinte soprannaturali sviluppato da Unseen, lo studio fondato da Ikumi Nakamura, già creative director originale di Ghostwire: Tokyo durante la sua fase di sviluppo iniziale presso Tango Gameworks. Nakamura aveva lasciato il progetto e lo studio nel 2019 per motivi di salute, prima di fondare Unseen nel 2021. Kemuri era già stato mostrato ai Game Awards 2023, ma questo State of Play ha offerto la prima visione sostanziale del gameplay. Il gioco racconta le vicende di uno Yokai Hunter che deve girare per la città, dare la caccia ai demoni e assorbirne i poteri per diventare sempre più forte. Lo stile è vivacissimo, pieno di effetti speciali, colori saturi e azione frenetica, con una componente cooperativa fino a tre giocatori. Il progetto è ancora in sviluppo e la finestra di lancio indicata è il 2027, su piattaforme ancora da annunciare ufficialmente.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Il remake del primo Tomb Raider si mostra con un lungo video di gameplay allo State of Play: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, sviluppato da Crystal Dynamics con il supporto di Flying Wild Hog ed Electric Square, e pubblicato con il coinvolgimento di Amazon Game Studios. Il gioco mostra una grafica di primissimo livello, realizzata con Unreal Engine 5, e punta a riportare la prima avventura di Lara Croft in una veste moderna, mantenendo lo spirito esplorativo e la tensione dell'opera originale del 1996, adattando però il gameplay ai gusti dei giocatori contemporanei. Il trailer ha mostrato Lara alle prese con ponti che cedono, nemici umani e dinosauri carnivori in scenari di grande impatto visivo. La notizia meno attesa è arrivata a fine presentazione: confermando i rumor delle ultime ore, Crystal Dynamics ha annunciato un rinvio dell'uscita dal 2026 al 12 febbraio 2027. I pre-ordini sono ora aperti e saranno disponibili due edizioni del titolo.

The Lost Wild Annapurna Interactive porta The Lost Wild su PlayStation. Si tratta di un'avventura ambientata in un parco preistorico infestato dai dinosauri, che punta su atmosfere horror, fughe adrenaliniche e segreti da scoprire. Il tono, da quanto mostrato, è molto diverso dal combat-first di altri titoli a tema: The Lost Wild sembra premiare la tensione silenziosa e la gestione della paura più che la violenza diretta, avvicinandosi all'esperienza di un titolo come Alien: Isolation. Arriverà nel 2027.

Phantom Blade 0 Phantom Blade 0 si mostra con un nuovo trailer che introduce nuovi nemici, nuove ambientazioni e creature corrotte di grande impatto visivo. S-GAME ha confermato che entro fine estate verrà mostrato qualcosa di più sostanzioso del gioco, con la promessa di nuovi dettagli sul combat system e sulla struttura dell'avventura. Phantom Blade 0 rimane uno dei più attesi tra le produzioni di terze parti in arrivo su PS5.

Panoramica terze parti Dopo un breve aggiornamento sui contenuti in arrivo a settembre su Dune: Awakening, lo show ha offerto un rapido riepilogo di altri titoli in arrivo: Dynasty Warriors 3 (con nuovi dettagli), No Rest for the Wicked (in arrivo ad ottobre su PS5 dopo il periodo di accesso anticipato su PC), Onimusha: Way of the Sword (lancio il 25 settembre, demo disponibile da oggi). Questa panoramica rapida ha preceduto una serie di annunci più sostanziosi nella seconda parte dello show.

Silent Hill Townfall Annapurna Interactive, Konami e lo studio Screen Burn - già noto come No Code, autore di Stories Untold e Observation - mostrano finalmente gameplay concreto di Silent Hill: Townfall, la loro avventura horror per PS5 e PC nell'universo della celebre saga di Konami. Il titolo è un'opera standalone, ambientata nella fittizia città scozzese di St. Townfall nel 1996, e non un capitolo canonico della serie principale: è uno spin-off narrativo con una prospettiva inedita sull'horror di Silent Hill. Dopo un inizio volutamente calmo e claustrofobico, il trailer entra nella sua fase horror con sequenze di sopravvivenza contro creature che mettono in scena un'inquietudine più psicologica che d'azione. Silent Hill: Townfall arriverà il 26 settembre 2026.

Ace Combat 8: Wings of Theve Bandai Namco porta Ace Combat 8: Wings of Theve allo State of Play. Si tratta del nuovo episodio della storica serie di action con jet supersonici, che mantiene la tradizione della franchise: eroi improbabili, scenari spettacolari e missioni al limite del reale. Il trailer mostra combattimenti aerei su ambientazioni molto diverse tra loro, confermando la vocazione del gioco a sorprendere scenograficamente a ogni livello. Chi effettuerà il pre-ordine potrà giocare ad Ace Combat Zero: The Belkan War come bonus. Il gioco uscirà il 2 ottobre 2026.

Stuntman Hollywood Saber Interactive porta Stuntman: Hollywood, un gioco di corse e azione iperspettacolare in cui il giocatore interpreta uno stuntman sul set di film famosi, guidando attraverso esplosioni, salti e collisioni spettacolari. Il concetto riprende il titolo originale Stuntman di Reflections Interactive del 2002, portandolo in una veste moderna con licenze cinematografiche notevoli: nel trailer compaiono KITT della serie Supercar e la DeLorean di Ritorno al Futuro. Data di uscita ancora da confermare.

ILL Nuovo giro, nuovo horror: ILL, un survival horror in prima persona ad alto tasso di violenza e gore, con creature di design disturbante che attaccano il protagonista in ambienti claustrofobici. Il trailer è volutamente destabilizzante, con un ritmo che alterna calma forzata e assalti improvvisi. Pochi dettagli sulla struttura di gioco, ma l'impatto visivo è innegabile. ILL arriverà nel 2027.

Control Resonant Remedy Entertainment ha mostrato l'ultimo trailer di Control Resonant, il sequel diretto di Control (2019) e il progetto più ambizioso nella storia dello studio finlandese. Il nuovo protagonista è Dylan Faden - personaggio già apparso nel primo capitolo - dotato di poteri telecinetici e accompagnato da un'entità mutaforma chiamata Aberrant. L'ambientazione si sposta dalla Casa Più Vecchia a una Manhattan trasformata da una crisi para-naturale. Remedy descrive Resonant come un'avventura open-ended, con esplorazione libera della città e missioni secondarie, un cambio di passo strutturale rispetto all'originale. Control Resonant uscirà il 24 settembre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, PC e macOS, sviluppato e pubblicato in autonomia da Remedy stessa.

Marathon Non poteva mancare Marathon, lo shooter di estrazione di Bungie, che allo State of Play annuncia l'arrivo di Nightfall, la sua seconda stagione. Il trailer mostra nuovi livelli oscuri, nuove modalità di gioco, nuovi oggetti e una narrativa espansa per il mondo di Tau Ceti IV. Bungie ha annunciato contestualmente una settimana di accesso gratuito al gioco per tutti i nuovi utenti.

Terze parti Tra gli annunci più rapidi della serata: RuneScape: Dragonwilds arriverà su PS5 tramite PS Plus; approdano su PlayStation anche il folle gioco musicale Gitaroo Man, il cult PSI-Ops: The Mindgate Conspiracy e Onimusha: Dawn of Dreams, tre classici molto attesi dalla community.

Until Dawn 2 Il nuovo progetto di Firesprite, già autore del remake del primo Until Dawn, è proprio Until Dawn 2: un'avventura narrativa a tinte horror che segue un gruppo di ghost hunter in vacanza su un'isola infestata, impegnati a creare contenuti per i loro canali mentre cercano di sopravvivere a eventi sempre più fuori controllo. La struttura a bivi con scelte morali e conseguenze per i personaggi torna immutata, e il cast d'eccezione -ancora non svelato interamente - sembra destinato a regalare sorprese. Until Dawn 2 arriverà nel 2027.

God of War Laufey Si chiude con il colpo più grosso della serata: venti minuti di presentazione del nuovo gioco di Santa Monica Studio, God of War: Laufey, diretto da Cory Barlog (già director del God of War del 2018). Il gioco è un prequel ambientato nell'era norrena e racconta la storia di Faye - il nome norreno Laufey, moglie di Kratos e madre di Atreus - prima degli eventi del capitolo del 2018. La presentazione si apre con la voce di Kratos che saluta Faye prima della sua pira funeraria: Faye si risveglia da sola, lontana dai suoi cari, e scopre di poter evocare creature animali che la aiutano nell'avventura. Dopo una prima fase platform che stabilisce tono e ambientazione, Faye si ritrova a combattere con una serie di creature in uno stile di combat molto più rapido e diretto rispetto alla saga norrena con Kratos, con influenze evidenti di Devil May Cry piuttosto che del classico hack and slash della saga greca. Il sistema di combattimento ruota attorno a una spada e a poteri animali, con una fluidità e una profondità che promettono di distinguersi nettamente dai capitoli precedenti. Non mancheranno nuove civiltà da scoprire, e tra i nuovi antagonisti spicca Sekhmet, la dea egizia dalla testa di leonessa, confermando che il gioco esplorerà mitologie al di fuori del pantheon norreno - una prima assoluta per la saga. Santa Monica ha già confermato che il gioco è previsto per la prima metà del 2027. Quello che appare evidente già da questa prima presentazione è come regia e stile siano di primissimo livello: God of War: Laufey sembra non voler essere il God of War che conoscevamo, ma qualcosa di nuovo costruito sulle sue fondamenta.