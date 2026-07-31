Microsoft rimette la console Xbox al centro del programma per il rilancio della divisione gaming

Il nuovo CEO di Xbox, Asha Sharma, pare abbia condiviso un nuovo programma generale per il rilancio della divisione gaming che passa attraverso il ritorno della console al centro dell'attenzione, nonostante l'espansione verso PC e altri dispositivi.

In base a quanto riferito da The Verge, che avrebbe avuto modo di vedere la comunicazione interna diffusa da Sharma, sembra che il piano sia di tornare alla crescita nel corso dell'anno fiscale 2027, come riferito anche pubblicamente dalla CEO di Xbox e da Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Come abbiamo visto nella giornata di ieri, Xbox ha mostrato un calo del 10% nei ricavi durante l'ultimo trimestre fiscale, nonostante un andamento generalmente da record per l'intera Microsoft, e l'intenzione è di far tornare Xbox un business proficuo.