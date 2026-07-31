Microsoft rimette la console Xbox al centro del programma per il rilancio della divisione gaming

Il nuovo CEO di Xbox, Asha Sharma, pare abbia condiviso un nuovo programma generale per il rilancio della divisione gaming che passa attraverso il ritorno della console al centro dell'attenzione, nonostante l'espansione verso PC e altri dispositivi.
In base a quanto riferito da The Verge, che avrebbe avuto modo di vedere la comunicazione interna diffusa da Sharma, sembra che il piano sia di tornare alla crescita nel corso dell'anno fiscale 2027, come riferito anche pubblicamente dalla CEO di Xbox e da Satya Nadella, CEO di Microsoft.
Come abbiamo visto nella giornata di ieri, Xbox ha mostrato un calo del 10% nei ricavi durante l'ultimo trimestre fiscale, nonostante un andamento generalmente da record per l'intera Microsoft, e l'intenzione è di far tornare Xbox un business proficuo.
Un piano in quattro punti principali
Nadella ha parlato in particolare della forza delle proprietà intellettuali attualmente in possesso di Xbox, mentre Sharma sembra sempre più intenzionata a tornare a una visione più tradizionale della divisione, con la console al centro dell'attenzione.
Si tratta, in sostanza, di una strategia incentrata su quattro priorità, riguardanti console e franchise da valorizzare al meglio nel portfolio di Microsoft.
Questi sarebbero i quattro punti del programma stabilito da Sharma:
- Nucleo: rafforzare la piattaforma Xbox, mettendo la console al centro dell'attenzione
- Contenuti: trasformare più titoli Xbox in franchise globali
- Creatività: rendere Minecraft la piattaforma principale per i content creator nel mondo
- Connessione: espandere i più grandi mondi di Xbox in maggiori varietà di esperienze ed intrattenimento
Per quanto riguarda l'"engagement", Sharma ha riferito che la piattaforma Xbox ora connette oltre 100 milioni di persone ogni giorno e oltre 500 milioni ogni mese, con quasi 1 miliardo di utenti ogni anno attraverso console, PC, cloud e altri servizi.
La CEO di Xbox ha inoltre ribadito la volontà di passare da una struttura molto decentralizzata a una maggiore concentrazione dei team su franchise più grandi, con l'idea anche di espanderli attraverso altri media come film e serie TV.