I CEO di Microsoft e Xbox commentano i risultati finanziari e puntano alla crescita nel 2027

I ricavi di Xbox sono dunque calati del 10%, parzialmente compensati dalle buone performance di alcuni giochi first party come DOOM: The Dark Ages e la conversione di Forza Horizon 5 su PS5, con un ulteriore calo del 13% in quelli relativi alla divisione hardware, proseguendo un trend negativo che imperversa ormai da diversi mesi.

Xbox continua ad essere un elemento particolare all'interno di Microsoft, presentandosi in netta controtendenza: mentre la compagnia nel complesso sta facendo registrare il suo anno migliore in assoluto, battendo anche le previsioni e vendendo crescere i ricavi di più del 18% oltre i 331 miliardi di dollari, Xbox registra un calo del 10% nell'ultimo trimestre .

Dopo la pubblicazione dei risultati finanziari , sia i CEO di Microsoft e Xbox, Satya Nadella e Asha Sharma , hanno commentato i dati in particolare della divisione videoludica, puntando a un ritorno alla crescita nel 2027 .

Reset e crescita nel 2027?

La crescita di Microsoft è legata soprattutto alla corsa all'IA, ma anche le altre divisioni hanno mostrato indici positivi, al di là di quella videoludica, dove peraltro è in corso un'enorme ristrutturazione che passa attraverso colossali licenziamenti di massa, i quali hanno portato anche alla vendita di due team e al distacco di altri due da Xbox Game Studios.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Per quanto riguarda Xbox, stiamo adottando le misure necessarie a livello di piattaforma, portafoglio di contenuti e operazioni per rilanciare l'attività in vista di una crescita a lungo termine", ha riferito Satya Nadella, commentando i recenti risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2026.

"Disponiamo delle migliori proprietà intellettuali del settore e di studi di grande talento in tutto il mondo; siamo convinti di poter unire questi punti di forza e prevediamo di riportare l'attività in crescita nell'anno fiscale 2027".

"Nell'anno fiscale 2026, oltre 200 milioni di nuovi giocatori si sono uniti a Xbox e ai nostri giochi, ma il nostro business non è cresciuto al pari del nostro pubblico", ha riferito Asha Sharma in un messaggio sui social.

"Dobbiamo ridurre questo dislivello investendo in ciò che è importante per i nostri giocatori. Ci vorrà tempo, ma ci aspettiamo di tornare a una crescita entro la fine dell'anno fiscale 2027".

La situazione non è affatto semplice, considerando che secondo alcune stime Microsoft continuerebbe a perdere 150 dollari per ogni Xbox venduta e la crisi delle memorie continuerà a imperversare nell'immediato futuro, proprio alla vigilia della nuova generazione.