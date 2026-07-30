The Defiant è un FPS sulla guerra tra Cina e Giappone, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il team cinese Hoothanes ha presentato con un video del gameplay il suo sparatutto in prima persona chiamato The Defiant, particolarmente interessante in quanto incentrato sulla seconda guerra tra Cina e Giappone, che verrà pubblicato da 4Divinity su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
The Defiant è dunque un FPS dotato di un'ambientazione storica particolare e poco esplorata nel genere, mettendo in scena gli eventi della seconda guerra sino-giapponese svoltasi tra gli anni 30 e 40 sul territorio della Cina, attraverso vari scenari.
Da quanto possiamo vedere nel trailer di presentazione del gameplay, il gioco ricalca le meccaniche classiche del genere ma con una notevole attenzione alla ricostruzione storica per quanto riguarda ambientazioni, armi ed equipaggiamenti, oltre alle dinamiche di combattimento.
Una fase storica poco esplorata nei videogiochi
Al di là delle fasi sparatutto più classiche, The Defiant sembra riporre una notevole attenzione alla narrazione, con un'impostazione alquanto cinematografica in diversi casi e sezioni più incentrate sul racconto.
La seconda guerra sino-giapponese si è svolta tra il 1937 e il 1945, in parte dunque contemporaneamente alla Seconda Guerra Mondiale, ed è il maggiore conflitto storicamente registrato tra la Repubblica di Cina e l'Impero Giapponese, nonché il più grande avvenuto nel continente asiatico nel XX secolo.
La dinamica è stata peculiare, in quanto si tratta di un fronte quasi indipendente dal resto della Seconda Guerra Mondiale, avviato con l'invasione giapponese della Cina a partire dall'occupazione della Manciuria.
Dal 1937 al 1941 la Cina combatté da sola contro il Giappone, considerando che le forze alleate si unirono allo scontro solo dopo l'attacco di Pearl Harbor, e in questi anni si concentra buona parte del gioco.
The Defiant mette in scena la guerra di resistenza della Cina contro l'invasione giapponese, dando modo di vedere una ricostruzione di eventi poco esplorati in precedenza sul fronte videoludico, con una certa attenzione alla narrazione, ovviamente impostata dal punto di vista cinese. Il gioco non ha ancora una data di uscita.