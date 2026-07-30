The Defiant è un FPS sulla guerra tra Cina e Giappone, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il team cinese Hoothanes ha presentato con un video del gameplay il suo sparatutto in prima persona chiamato The Defiant, particolarmente interessante in quanto incentrato sulla seconda guerra tra Cina e Giappone, che verrà pubblicato da 4Divinity su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

The Defiant è dunque un FPS dotato di un'ambientazione storica particolare e poco esplorata nel genere, mettendo in scena gli eventi della seconda guerra sino-giapponese svoltasi tra gli anni 30 e 40 sul territorio della Cina, attraverso vari scenari.

Da quanto possiamo vedere nel trailer di presentazione del gameplay, il gioco ricalca le meccaniche classiche del genere ma con una notevole attenzione alla ricostruzione storica per quanto riguarda ambientazioni, armi ed equipaggiamenti, oltre alle dinamiche di combattimento.