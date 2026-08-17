Troppo odio per Marvel's Wolverine? Insomniac si sfoga contro l'"incessante assalto" sui social

Tuttavia, il gioco è diventato soggetto di alcune discussioni, con tanto di video e prese in giro diventate come dei meme, incentrati proprio sui materiali emersi dai gameplay pubblicati nei giorni scorsi e sul trailer mostrato al D23 di Disney .

Le anteprime da parte delle testate specializzate, tra le quali potete leggere anche il nostro provato su Marvel's Wolverine e la nostra intervista al creative director Marcus Smith , sono tendenzialmente positive, concentrandosi su un gameplay non proprio originale ma ben funzionante e una narrazione coinvolgente, come spesso accade per le produzioni del team in questione.

A quanto pare, la recente ondata di anteprime su Marvel's Wolverine , tutte generalmente positive, ha scatenato anche un' ondata di critiche sui social , che hanno spinto Insomniac Games a reagire e sfogarsi su quello che viene definito addirittura un "incessante assalto" contro il proprio gioco.

Un ambiente ostile

Come raccolto da Push Square, per esempio, c'è una sezione di gameplay con un boss che è stata montata in parallelo con un video tratto da Ben 10 Protector of Earth per mettere in evidenza le similitudini fra i giochi, un altro in cui si vede Wolverine correre dritto per vari secondi senza praticamente alcuna necessità di input sostenendo "l'esperienza di gioco di Wolverine è così", e un altro che mette in evidenza come basti premere ripetutamente un tasto per avanzare nei combattimenti.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si tratta, in effetti, di video e commenti umoristici che sono diventati ormai parte integrante della discussione sui videogiochi attraverso i social media, ma a quanto pare è bastato per spingere James Stevenson, director of community presso Insomniac, a sfogarsi su X.

"Penso che il modo selvaggio in cui l'algoritmo amplifica e forza la negatività su di noi mi spinga a riconsiderare la mia filosofia su come approcciarsi ai social per gli sviluppatori", ha scritto.

"È un incessante assalto che penso non sia buono né rappresentativo per la salute mentale di nessuno", ha aggiunto, dimostrando come la questione sia stata presa piuttosto sul serio da qualcuno in Insomniac.

A dire il vero, è ben difficile che Marvel's Wolverine possa venire danneggiato da qualche dileggio sui social media, essendo il nuovo blockbuster che Sony spingerà con potenza sul mercato, ma la situazione dimostra come certi commenti possano colpire davvero gli sviluppatori.

C'è anche da dire che, di recente, i prodotti PlayStation vengono regolarmente presi di mira dal pubblico sui social soprattutto a causa della famosa decisione di abbandonare i dischi fisici nel 2028, cosa che è emersa anche nei commenti al nuovo spot PlayStation, sommerso dalle polemiche, dunque anche Wolverine potrebbe essere parzialmente vittima di questa atmosfera.