Marvel's Wolverine e Fire Emblem: Fortune's Weave dominano la classifica inglese

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana. In vetta troviamo Marvel's Wolverine, che può vantare anche il terzo miglior lancio su PS5 in UK dopo Resident Evil Requiem e 007 First Light. Ottimo debutto anche per Fire Emblem: Fortune's Weave, che si piazza direttamente al secondo posto.
Sul gradino più basso del podio c'è Lego Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, protagonista di una risalita impressionante dalla quarantesima posizione grazie al lancio della versione per Nintendo Switch 2. Tra le altre novità della settimana spicca Trails in the Sky 2nd Chapter, che però non va oltre il quattordicesimo posto.
Chi sale e chi scende
Le nuove uscite hanno portato a diversi cambiamenti al vertice: Onimusha: Way of the Sword scivola dalla prima alla settima posizione, mentre The Blood of Dawnwalker rallenta in modo più contenuto, passando dalla seconda alla quarta.
Di seguito la nuova top 20 del mercato inglese:
- Marvel's Wolverine
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- The Blood of Dawnwalker
- Mario Kart World
- Pokémon Pokopia
- Onimusha: Way of the Sword
- Tomodachi Life: Living the Dream
- EA Sports FC 26
- The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition
- 007 First Light
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Trails in the Sky: 2nd Chapter
- Resident Evil 3
- The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Mario Kart 8 Deluxe
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A