Marvel's Wolverine è il terzo miglior lancio del 2026 su PS5 in UK, ma ben sotto Spider-Man 2

Quello che emerge è anche il fatto che il risultato risulta ancora ben sotto a quello fatto registrare da Marvel's Spider-Man 2 , essendo inferiore del 60% rispetto ai numeri fatti registrare dal precedente gioco di Insomniac Games al lancio.

L'informazione arriva dal solito Chris Dring, ex-editor di GamesIndustry e ora responsabile di The Game Business, che come di consueto svela qualcosa sui dati in suo possesso, pur non entrando ancora molto nel dettaglio, svelando che Marvel's Wolverine rappresenta dunque il terzo miglior lancio dell'anno su PS5 finora, sebbene la visione sia parziale in quanto riguarda solo il mercato fisico .

In attesa di dati più sostanziosi e della consueta classifica settimanale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, abbiamo intanto un primo riscontro delle vendite di Marvel's Wolverine al lancio, almeno per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, che resta poi uno dei più rilevanti: questo ci dice che il nuovo gioco di Insomniac Games rappresenta al momento il terzo miglior lancio su PS5 del 2026 sul mercato britannico .

Sotto le aspettative?

Ci sono ovviamente diversi distinguo da fare: si parla di mercato fisico e già questo rappresenta solo una parte del quadro generale, inoltre il digitale è cresciuto molto negli ultimi anni e dunque buona parte delle vendite potrebbero trovarsi in questo settore.



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C'è però anche da dire che nel frattempo anche PS5 è cresciuta come base rispetto al 2023, anno in cui è uscito Marvel's Spider-Man 2, dunque Wolverine potrebbe contare su molti più utenti potenziali rispetto al gioco precedente.

Di fatto, i due giochi che restano superiori come numeri di lancio sono Resident Evil Requiem e 007: First Light, che rappresentano il primo e il secondo classificato come migliori lanci di giochi PS5 nel Regno Unito quest'anno, sempre sul fronte fisico.

Emerge inoltre che Marvel's Wolverine è "marginalmente sotto" Ghost of Yotei come vendite al lancio ma ha venduto finora il triplo di Death Stranding 2, che ultimamente viene tratto sempre più spesso in ballo sui conteggi delle vendite ma anche perché rappresenta ovviamente una delle maggiori esclusive PS5 uscite di recente sul mercato.