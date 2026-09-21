Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe per PS5 è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Deluxe per PS5 a 30,99 € rispetto al prezzo mediano di 39,90 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Due classici ancora più godibili
Prima di tutto, la Deluxe Edition include una steelbook, un artbook con copertina morbida, la colonna sonora ufficiale su CD fisico e una scatola da collezione. Si tratta di due giochi rimasterizzati, con una serie di novità volte a offrirti un'esperienza ancora più immersiva. In particolare, sono presenti tanti extra interessanti, insieme ad alcune opzioni che migliorano la qualità della vita senza stonare con il resto. Anche l'aspetto visivo è stato migliorato, ma ovviamente non aspettarti una grafica estremamente moderna.
Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare due grandi classici senza spendere troppo. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.