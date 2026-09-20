Ecco le dimensioni di The Witcher 3 Remastered su Nintendo Switch 2

Quali sono le dimensioni di The Witcher 3 Remastered su Nintendo Switch 2? Stando ai dati rivelati dal Nintendo eShop, l'edizione rimasterizzata dell'action RPG firmato CD Projekt RED richiede 43,5 GB di spazio libero per poter essere installata sulla console ibrida giapponese.
Non si tratta però dell'unico nuovo gioco di cui conosciamo il peso: la Definitive Edition di Dragon Quest 11 S: Echi di un'Era Perduta, ad esempio, richiede 23,4 GB su Nintendo Switch 2, mentre Shinobi: Art of Vengeance si accontenta di uno spazio sostanzialmente inferiore, pari a 12 GB.
La misteriosa avventura Sp(L/R)ite è ancora più contenuta nelle richieste, visto che necessita di appena 4,9 GB liberi nello spazio di archiviazione, laddove infine lo strategico a base di zombie Graveyard Keeper 2 si rivela essere un peso piuma con i suoi 780 MB.
Per quanto riguarda invece la lista dei titoli in arrivo su Nintendo Switch, si tratta per lo più di produzioni poco conosciute: da Kalanoro (3,4 GB richiesti) a Garfield: Escape From Monday (3 GB richiesti), da Hack 'n' Stack (2,4 GB) a Distorted: Night Shift Anomalies (2 GB).
Un debutto importante
Annunciato esattamente un mese fa, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered segna il debutto del gioco su Nintendo Switch 2 con un'edizione rimasterizzata che migliora diversi aspetti dell'esperienza, non limitandosi dunque ad abbellire il solo comparto tecnico.
Sebbene The Witcher 3: Wild Hunt sia già approdato sul primo Nintendo Switch con una conversione davvero ambiziosa, è chiaro che l'hardware della nuova console ibrida consentirà agli sviluppatori di consegnarci una resa visiva decisamente superiore, valorizzando i personaggi e gli scenari di un'avventura tanto affascinante.