The Witcher 3 Remastered come gira su Nintendo Switch 2? CD Projekt svela risoluzione e framerate

Durante una diretta trasmessa questa mattina, CD Projekt RED ha illustrato nel dettaglio risoluzione e framerate e altri dettagli della versione Nintendo Switch 2 di The Witcher 3 Remastered .

Modalità mouse e dual grip

Oltre ai dati tecnici, lo studio ha confermato il supporto a tutti gli stili di gioco di Switch 2: controlli in stile mouse, giroscopio, touchscreen e una serie di impostazioni dedicate per sensibilità, stabilizzazione della camera e inversione dei comandi con giroscopio o Pro Controller. Debutta anche una modalità dual‑grip, che permette di eseguire i Segni di Geralt tramite specifici movimenti del polso e del braccio.

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered sarà disponibile dal 29 settembre anche su PS5, Xbox Series X|S e PC. Chi possiede l'originale o la Complete Edition potrà effettuare l'upgrade gratuitamente. La nuova versione offrirà non solo un sostanzioso aggiornamento grafico, ma anche migliorie al gameplay, un sistema di progressione rivisto, nuove funzionalità e molto altro, includendo le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.