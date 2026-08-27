The Witcher 3 aumenta di prezzo in vista della Remastered, DLC gratis e gioco base rimosso dalla vendita

In vista dell'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, CD Projekt RED ha aggiornato il listino e semplificato l'offerta del gioco, così da rendere più chiaro cosa acquistare e quale versione sarà aggiornata gratuitamente.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, la versione "definitiva" lanciata nel 2022, ha ricevuto un aumento di prezzo permanente: passa da 29,99 euro a 49,99 euro su PC, PlayStation e Xbox. Su Nintendo Switch, invece, il prezzo resta invariato a 59,99 euro.

La scelta è legata al fatto che 49,99 euro sarà il prezzo della Remastered, e chi acquista oggi la Complete Edition riceverà automaticamente l'upgrade gratuito alla nuova versione quando sarà disponibile il 29 settembre.