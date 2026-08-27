The Witcher 3 aumenta di prezzo in vista della Remastered, DLC gratis e gioco base rimosso dalla vendita

In vista dell'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, CD Projekt RED ha aggiornato il listino e semplificato l'offerta del gioco, così da rendere più chiaro cosa acquistare e quale versione sarà aggiornata gratuitamente.
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, la versione "definitiva" lanciata nel 2022, ha ricevuto un aumento di prezzo permanente: passa da 29,99 euro a 49,99 euro su PC, PlayStation e Xbox. Su Nintendo Switch, invece, il prezzo resta invariato a 59,99 euro.
La scelta è legata al fatto che 49,99 euro sarà il prezzo della Remastered, e chi acquista oggi la Complete Edition riceverà automaticamente l'upgrade gratuito alla nuova versione quando sarà disponibile il 29 settembre.
Versione base rimossa dalla vendita ed espansioni gratis
L'upgrade alla Remastered sarà gratuito anche per chi possiede la versione originale (o GOTY) di The Witcher 3: Wild Hunt, che però è stata rimossa dalla vendita da tutti gli store digitali. Al momento, l'unica edizione acquistabile è la Complete Edition.
In compenso, i possessori della versione base possono ora scaricare gratuitamente le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine, in precedenza vendute a 9,99 euro ciascuna.
Come si legge nella descrizione della versione originale su PlayStation (non più raggiungibile se non si possiede già il gioco):
"Tutti i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt hanno ora accesso alle due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine senza costi aggiuntivi. Su PlayStation 4 puoi riscattarle separatamente, mentre su PlayStation 5 fanno parte di un aggiornamento del gioco."
"Il 29 settembre, i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt potranno aggiornare e passare a The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered su PlayStation 5, con la versione definitiva del leggendario GdR dark fantasy, incluse le espansioni."