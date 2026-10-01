The Witcher 3 Remastered ha dei problemi di performance al lancio, CD Projekt Red spiega cosa fare

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered , l'attesa versione aggiornata di uno dei giochi di ruolo d'azione più acclamati di sempre, ha fatto il suo debutto il 29 settembre 2026. Sebbene il titolo sia stato accolto con entusiasmo dalla critica e dai giocatori, ottenendo dei voti molto alti, l'esperienza al lancio è stata segnata da alcuni problemi tecnici, in particolare legati alle performance.

Cosa fare per risolvere i problemi

CD Projekt RED li ha individuati tempestivamente. Nello specifico, la software house polacca ha evidenziato come l'attivazione della tecnologia Nvidia Hairworks, funzionalità esclusiva per PC che migliora la resa realistica dei capelli di Geralt, possa influire negativamente sulle prestazioni. La compagnia ha quindi consigliato di disattivarla temporaneamente: "Abbiamo identificato un problema relativo a NVIDIA Hairworks che potrebbe influire significativamente sulle prestazioni. Raccomandiamo di disabilitare tale impostazione finché non verrà risolta in una patch."

Per risolvere la situazione su PC, è stato pubblicato rapidamente l'hotfix 5.00c, che affronta la questione Hairworks e corregge anche altri aspetti, tra cui Bloom, path tracing e saturation.

Parallelamente, alcuni utenti hanno segnalato problemi di framerate anche sulla versione PS5. CD Projekt RED ha fatto sapere di aver già apportato alcune correzioni con la patch 5.00b e che le indagini su ulteriori segnalazioni da parte dei giocatori sono attualmente in corso.

L'hotfix 5.00c, datato 1 ottobre 2026, ha risolto anche altri bug minori, tra cui l'impossibilità di salvare o caricare il gioco con percorsi della cartella Documenti contenenti caratteri speciali, problemi audio con il voiceover dopo l'uso del menu di pausa, e malfunzionamenti relativi a obiettivi su GOG e all'impossibilità di avviare la versione Classic del gioco.

Resta da vedere se, dopo questi primi interventi, lo studio di sviluppo polacco interverrà con ulteriori patch per sistemare le problematiche residuali segnalate dalla community. Probabile, considerando che presto dovrà lanciare l'espansione Songs of the Past che farà da ponte tra il terzo e il quarto capitolo, attualmente in sviluppo.