God of War Laufey per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile in preordine God of War Laufey per PS5 a 80,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista ufficialmente per il 16 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una storia inedita
Per la prima volta, la protagonista di questo capitolo sarà Faye, conosciuta anche come Laufey, ovvero la moglie di Kratos e madre di Atreus, morta poco prima degli eventi di God of War del 2018. La protagonista si risveglierà nell'Everywhen, ovvero l'aldilà in cui diverse divinità si contendono il potere. Tra le principali novità troviamo un sistema di combattimento arricchito con un'arma incantata, ovvero l'arco serpente.
Quest'ultimo può essere utilizzato sia per gli attacchi a distanza che per prolungare le combo ravvicinate. Si tratta di un titolo sicuramente consigliato agli appassionati, in cui sono presenti combattimenti brutali uniti all'era greca classica. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.