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God of War Laufey per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di God of War Laufey per PS5, il nuovo capitolo della serie nei panni della moglie di Kratos.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/09/2026
God of War Laufey per PS5
God of War Laufey
God of War Laufey
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Su Amazon è disponibile in preordine God of War Laufey per PS5 a 80,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista ufficialmente per il 16 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia inedita

Per la prima volta, la protagonista di questo capitolo sarà Faye, conosciuta anche come Laufey, ovvero la moglie di Kratos e madre di Atreus, morta poco prima degli eventi di God of War del 2018. La protagonista si risveglierà nell'Everywhen, ovvero l'aldilà in cui diverse divinità si contendono il potere. Tra le principali novità troviamo un sistema di combattimento arricchito con un'arma incantata, ovvero l'arco serpente.

God of War Laufey
God of War Laufey

Quest'ultimo può essere utilizzato sia per gli attacchi a distanza che per prolungare le combo ravvicinate. Si tratta di un titolo sicuramente consigliato agli appassionati, in cui sono presenti combattimenti brutali uniti all'era greca classica. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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