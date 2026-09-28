Sony contrasta i bagarini di PS5 Pro facendo una richiesta precisa

Purtroppo è sotto gli occhi di tutti che il fenomeno degli scalper negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti, di pari passo con le difficoltà dell'industria nel fornire scorte adeguate ai rivenditori.

GTA 6, i bagarini stanno rivendendo la Collector's Box da 400 dollari a prezzi folli

Si tratta chiaramente di un modo per privilegiare i veri videogiocatori e i fan di PlayStation , rendendo al contempo molto più difficile acquistare una console al solo scopo di rivenderla a prezzi maggiorati sui siti d'aste online, come spesso capita.

Ciò che l'azienda chiede, infatti, è di fornire il proprio profilo PSN, registrato rigorosamente in Giappone, e dimostrare di aver giocato per almeno sessanta ore a titoli PS5 o PS4 nel periodo compreso fra il 27 settembre 2024 e il 27 settembre 2026.

Sony sta contrastando i bagarini di PS5 Pro in Giappone facendo una richiesta precisa in fase d'acquisto che punta a escludere gli utenti che non sono davvero dei videogiocatori... anche a costo di discriminare i nuovi acquirenti.

In Giappone bisognerà dunque candidarsi per l'acquisto di una PS5 Pro entro il 7 ottobre per poi poter effettivamente comprare la console dal 26 ottobre, sempre che si sia superato il "test" e che le disponiblità risultino compatibili con la domanda.

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La disponibilità di PS5 Pro potrebbe continuare ad essere scarsa anche nel 2027 , dunque la scelta di Sony punta a fare in modo che le console arrivino a chi effettivamente le utilizzerà e non alimentino questo genere di situazioni.

Il modo migliore per giocare a GTA 6

Sebbene le voci sulla possibilità di far girare GTA 6 a 60 fps, ma solo su PS5 Pro, non siano state confermate ufficialmente e sembrino ad oggi poco plausibili, non c'è dubbio che la più potente fra le console Sony sarà la macchina in grado di offrire la migliore esperienza con il nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games.

È probabilmente anche per questo motivo che le vendite sono aumentate e le scorte risultano sempre più limitate: una situazione tutt'altro che positiva per Sony, che certamente preferirebbe trarre effettivo vantaggio da un primato così importante.

Ciò a prescindere da quelli che saranno i vantaggi tecnici di PS5 Pro per quanto riguarda GTA 6, che potrebbero non avere nulla a che fare con il frame rate ma magari portare sullo schermo una risoluzione più alta e un'effettistica di qualità superiore, donando ulteriore spessore al mondo di gioco e ai suoi tanti personaggi.

Ulteriori dettagli sul supporto a PlayStation 5 Pro da parte di Grand Theft Auto VI li scopriremo solo nel corso delle prossime settimane, mentre si avvicina a grandi passi il lancio ufficiale del 19 novembre.