I controller PlayStation potrebbero essere usati per pagare i giochi digitali, secondo un nuovo brevetto

Le grandi compagnie sono sempre pronte a mettere al sicuro nuove idee con vari brevetti e ora è stato reso pubblico uno di quelli di Sony. Più precisamente, si tratta di un brevetto per il mondo PlayStation ed è legato al sistema di pagamento dei giochi digitali.

Come funziona il nuovo brevetto di Sony

L'idea dietro il brevetto è questa. Quando si compra un gioco digitale, invece di inserire i propri dati di pagamento a mano o di selezionare un sistema di pagamento tra quelli salvati nella console, il controller PlayStation può automaticamente comunicare con uno smartphone nelle vicinanze, per poi passare le informazioni di pagamento alla console, senza che l'utente debba fare alcunché.

La struttura del sistema secondo il brevetto

Lo scopo pare essere di rendere gli acquisti ancora più veloci e semplici, così da invogliarli. Quando ci sono molteplici passaggi, l'utente ha più tempo per cambiare idea e abbandonare l'acquisto. Un altro potenziale vantaggio di questo sistema è la possibilità di non salvare dati di pagamento dentro l'account della console: in questo modo, in caso di furto dell'account, il ladro non può fare acquisti o visualizzare informazioni del sistema di pagamento.

Considerando che il futuro a cui punta Sony è uno puramente digitale, è credibile che nei suoi piani vi sia di rendere sempre più semplice e sicuro l'acquisto di titoli e contenuti aggiuntivi tramite PS Store.

Ricordiamo infine che Sony ha annunciato le nuove cuffie wireless da gaming PlayStation Pulse e Pulse Edge.