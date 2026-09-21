WhatsApp sta per introdurre la dettatura vocale direttamente nelle chat: ecco come funziona

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione pensata per rendere più semplice e immediato l'invio dei messaggi quando non è possibile o non si vuole utilizzare la tastiera, ovvero la dettatura vocale . Una soluzione simile è già disponibile tramite Gboard, ma nel caso di WhatsApp la modalità di dettatura presenta una differenza importante: il riconoscimento vocale può funzionare anche offline , con l'elaborazione dell'audio direttamente sul dispositivo, offrendo così un ulteriore vantaggio in termini di privacy. Vediamo meglio come funziona.

La nuova funzione in sviluppo

La novità è stata scoperta da Wabetainfo con l'aggiornamento 2.26.37.8 della versione beta per Android, disponibile su Google Play Store. Come anticipato, WhatsApp sta attualmente lavorando a una funzione di dettatura vocale, quindi gli utenti potranno dettare un messaggio che verrà poi convertito in testo. Non si tratta di una registrazione audio: il messaggio viene infatti convertito direttamente in testo. In questo modo, la funzione può risultare particolarmente utile quando si ha poco tempo e si vuole inviare un messaggio senza dover registrare e condividere la propria voce. La piattaforma dovrebbe introdurre un nuovo pulsante specifico, integrato nella barra della chat.

La dettatura vocale

A differenza della funzione disponibile su Gboard, però, WhatsApp sfrutta un pacchetto linguistico scaricato localmente, quindi la dettatura funziona anche senza una connessione attiva. Questi pacchetti sono gli stessi utilizzati per la trascrizione dei messaggi vocali, quindi l'audio viene elaborato localmente sul dispositivo. Ciò significa che la registrazione viene elaborata direttamente sul dispositivo, senza essere condivisa con terze parti. Il sistema è inoltre compatibile con la crittografia end-to-end di WhatsApp, offrendo così un ulteriore livello di tutela per la privacy degli utenti. Ad ogni modo, non sappiamo ancora quando e se sarà davvero disponibile, dato che è ancora in fase di test su Android.