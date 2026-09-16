WhatsApp, arriva la sincronizzazione dei temi nelle chat su iPhone: come funzionerà e chi potrà cambiarli

WhatsApp sta lavorando a una funzione che permetterà di condividere il tema scelto per una conversazione anche con gli altri partecipanti , superando la personalizzazione individuale.

Temi WhatsApp condivisi tra due utenti e nei gruppi

L'indiscrezione arriva dalla versione beta 26.37.10.16 di WhatsApp per iOS, distribuita attraverso TestFlight. La novità permetterà di scegliere se mantenere un tema visibile soltanto sul proprio dispositivo oppure sincronizzarlo con l'altra persona nella conversazione.

La sincronizzazione dei temi su WhatsApp per iPhone (fonte: wabetainfo)

Con la sincronizzazione, il destinatario vedrà lo stesso sfondo, lo stile del tema e il colore delle bolle dei messaggi. La modifica verrà applicata direttamente alla chat dell'altro utente, senza che sia necessario intervenire manualmente nelle impostazioni. WhatsApp dovrebbe inoltre mostrare un messaggio di sistema per indicare chi ha modificato il tema.

La stessa logica dovrebbe arrivare anche nelle conversazioni di gruppo. Chi imposta il tema potrà scegliere di applicarlo a tutti i partecipanti, facendo comparire lo stesso sfondo e gli stessi colori sulle chat di ciascun membro. Il destinatario, comunque, potrà successivamente modificare l'aspetto della conversazione secondo le proprie preferenze.

La funzione non dovrebbe essere limitata ai temi predefiniti. WhatsApp sta infatti preparando la possibilità di sincronizzare anche gli sfondi personalizzati scelti dalla galleria fotografica e i relativi colori delle bolle. L'opzione per condividere il tema dovrebbe comparire direttamente nelle impostazioni dedicate alla personalizzazione della chat.

Secondo quanto emerso dalla versione in sviluppo, la sincronizzazione sarà protetta dalla crittografia end-to-end. WhatsApp non dovrebbe quindi poter visualizzare il tema o l'immagine scelta dagli utenti, compresi gli sfondi personali provenienti dalla galleria.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non risulta disponibile nemmeno per i beta tester. WhatsApp non ha comunicato una data per la distribuzione pubblica, quindi la sincronizzazione dei temi potrebbe arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti di iOS.