WhatsApp prepara il terzo account su iPhone: come funzionerà

La novità è stata individuata nella versione beta 26.37.10.15 per iOS, distribuita attraverso TestFlight, ma non è ancora disponibile per i beta tester. Il progetto potrebbe quindi cambiare prima dell'eventuale rilascio pubblico.

Tre account WhatsApp sullo stesso iPhone

Il sistema riprenderà sostanzialmente il funzionamento già previsto per due account. Ogni profilo manterrà separati cronologia delle conversazioni, notifiche, impostazioni, backup, contenuti multimediali e configurazioni della privacy. La schermata per cambiare profilo mostrerà nome, fotografia e numero di telefono associati a ciascun account. Un segno di spunta verde indicherà quello attualmente attivo. Con il terzo profilo comparirà inoltre l'opzione "Aggiungi account" anche quando sul dispositivo sono già presenti due numeri.

I tre account WhatsApp su iOS (fonte: wabetainfo)

L'aggiunta potrà essere effettuata direttamente dalle impostazioni di WhatsApp, accedendo all'elenco degli account configurati sul dispositivo. In alternativa, il nuovo numero potrà essere inserito attraverso la funzione dedicata al cambio di account. Non sarebbe quindi più necessario utilizzare WhatsApp Business o un secondo telefono.

Il supporto a tre profili può risultare utile soprattutto per chi utilizza numeri differenti per esigenze personali, lavorative o per altre attività. Finora, con il limite di due account, chi dispone di tre numeri doveva ricorrere a soluzioni alternative. Anche le notifiche continueranno a distinguere i diversi profili. Un messaggio ricevuto sul terzo account indicherà infatti a quale numero appartiene, mentre il blocco dell'applicazione potrà essere gestito separatamente per ciascun profilo tramite autenticazione.

La funzione non è ancora disponibile e WhatsApp non ha comunicato una data. L'azienda potrebbe inoltre aumentare ulteriormente il numero massimo di account supportati in futuro, ma al momento il terzo profilo è l'unica estensione individuata nei test. L'evoluzione della gestione multi-account segue comunque una direzione precisa: concentrare più numeri nello stesso dispositivo, riducendo la necessità di utilizzare applicazioni alternative o smartphone aggiuntivi.

Voi che cosa ne pensate? Usate già il multi-account o preferite WhatsApp Business? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.