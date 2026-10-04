Sony avrebbe aperto alle licenze per rilanciare vecchie IP PlayStation come Sly Cooper e Killzone

Sony potrebbe essere pronta a modificare il suo approccio alla gestione delle proprietà intellettuali di PlayStation , aprendosi maggiormente alla collaborazione con studi esterni. A sostenerlo è un leaker che in passato aveva anticipato alcuni dettagli su God of War: Sons of Sparta e che aveva contribuito al recente report di MP1ST dedicato al possibile ritorno di Killzone : thisiserfan sul forum ResetEra.

Secondo quanto riferito dalla fonte, Sony Interactive Entertainment avrebbe recentemente iniziato ad accettare accordi di licenza per progetti pubblicati da Sony e basati su proprietà intellettuali già esistenti, valutando inoltre diverse proposte provenienti da sviluppatori esterni. Sarebbe proprio questa nuova strategia, secondo il leaker, a spiegare la comparsa improvvisa di numerose indiscrezioni riguardanti il ritorno di alcune serie storiche PlayStation.

"Per quanto ho sentito, Sony Interactive Entertainment ha recentemente aperto le porte agli accordi di licenza [per progetti pubblicati da Sony e basati su proprietà intellettuali Sony esistenti] e sta accettando diverse proposte di giochi [da studi esterni]. È per questo che all'improvviso ci sono così tante indiscrezioni", ha spiegato la fonte.

Ape Escape farà il suo ritorno?

Tra le serie che sarebbero coinvolte nell'iniziativa vengono citate Ape Escape, Killzone e Sly Cooper, tutte IP che da tempo non ricevono nuovi capitoli principali. A queste si aggiunge inFAMOUS, il cui possibile ritorno è stato discusso negli ultimi mesi da diverse fonti. Da circa un anno circolano inoltre indiscrezioni su un possibile progetto legato a MotorStorm, che sarebbe in sviluppo nel Regno Unito.

Al momento non è però chiaro quali, tra questi progetti, siano effettivamente in produzione e quali siano ancora nelle fasi preliminari di proposta o valutazione. L'eventuale apertura di Sony agli studi esterni potrebbe comunque rappresentare un cambiamento significativo rispetto alla gestione tradizionale di alcune delle sue proprietà, permettendo a team indipendenti o partner esterni di proporre nuovi progetti ambientati negli universi PlayStation.

La fonte si spinge anche a ipotizzare una possibile finestra temporale per i primi risultati di questa strategia. Secondo la sua previsione, la prima ondata di giochi sviluppati attraverso questa iniziativa potrebbe arrivare in concomitanza con il lancio di PlayStation 6, atteso indicativamente tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.

Si tratta comunque di informazioni non confermate ufficialmente da Sony e, soprattutto nel caso delle singole IP citate, è ancora impossibile stabilire quali progetti siano realmente in sviluppo e quali no, quindi prendete il tutto con le dovute cautele.