Il nuovo poster di Avengers: Doomsday mette in luce uno dei più grandi misteri del film

In occasione del Comic-Con Málaga, svoltosi il 3 ottobre, è stato svelato un nuovo poster promozionale di Avengers: Doomsday. Pur senza rivelare elementi inediti sull'intreccio generale della pellicola, l'immagine ha catturato l'attenzione degli appassionati puntando i riflettori su tre figure ancora avvolte nel mistero.
Il poster e le Streghe di Latveria
La nuova locandina mostra il Dottor Doom posizionato ai piedi di un'imponente scalinata, presumibilmente all'interno della Latveria. Alle sue spalle figurano tre streghe, ciascuna caratterizzata da abiti di un colore differente. Sebbene i fan abbiano iniziato a definire colloquialmente queste enigmatiche figure con il nome di "Streghe di Latveria", Marvel Studios non ha fornito dettagli ufficiali sulla loro identità.
Tutto lascia intendere che questi personaggi aiuteranno il Dottor Doom ad attuare il suo grande piano all'interno di Avengers: Doomsday, ed appare poco probabile che si tratti di figure del tutto inedite per il pubblico.
Le ipotesi sui volti nascosti dietro le tre streghe
Volgendo lo sguardo al settore magico del Marvel Cinematic Universe, emergono diversi candidati ideali. Doctor Strange, Clea e Scarlet Witch rappresentano le opzioni più immediate, visto che il loro destino non è stato più chiarito dagli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Fede.
Tra le altre possibilità viene citato Bruce Banner, che era stato rapito dal Dottor Doom al termine di Avengers: Endgame Extra, mentre Sylvie (dalla serie Loki) risulterebbe una scelta coerente alla luce delle sue connessioni con il collasso del multiverso. Più improbabile, sebbene non del tutto da escludere, è l'eventuale coinvolgimento di personaggi comparsi in Agatha All Along, come Agatha Harkness, Jennifer Kale o Morte.
Pare difficile che Marvel Studios scelga di svelare chi si nasconda dietro le Streghe di Latveria prima dell'arrivo del film nei cinema. Di conseguenza, l'enigma continuerà a stimolare le teorie dei fan fino al debutto di Avengers: Doomsday, fissato per il 18 dicembre.
Ricordiamo infine che le scene aggiuntive di Avengers: Endgame Extra sono state trafugate.